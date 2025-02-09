ЕОселя под 3% — кто имеет право на льготную ипотеку и как ее оформить

Люди получат ключи. Фото: Freepik

Государственная программа "еОселя" — это реальная возможность для украинцев приобрести жилье под сниженные проценты, что делает ипотеку более доступной. Ставка 3% годовых предлагается отдельным категориям граждан, которые работают в сфере образования, медицины, обороны или пострадавших от войны.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, кто может получить собственный дом под 3% годовых и какие требования к недвижимости.

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Кто может получить собственное жилье под 3%

Ставка 3% годовых действует для граждан, которые соответствуют следующим критериям:

работники государственных и коммунальных медицинских учреждений;

педагоги и ученые государственных и коммунальных учреждений;

военнослужащие, защитники Украины и члены их семей;

работники силовых структур — НАБУ, ГБР, БЭБ.

Важно, что участники программы не могут одновременно пользоваться другими государственными жилищными программами, должны иметь официальный доход, позволяющий обслуживать кредит, а также не находиться в санкционных списках.

Отдельно правительство предусмотрело поддержку для военнослужащих и работников силовых структур, которые получили I или II группу инвалидности из-за ранения в боевых условиях. Они сохраняют право на ипотеку под 3%, даже если из-за ранения были уволены с военной службы.

Какие условия приобретения жилья по программе

Программа "еОселя" охватывает не только квартиры в достроенных домах, но и жилье на этапе строительства, а также таунхаусы и частные дома.

Нормативная площадь жилья:

Квартира: 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Дом/таунхаус: 62,5 кв. на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Если выбранное жилье превышает нормативные показатели, заемщик должен оплатить дополнительную площадь собственными средствами.

Максимальная стоимость жилья

Этот показатель зависит от региона:

Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков — 2,5-кратный коэффициент от средней стоимости строительства.

Областные центры, крупные города — 2-кратный коэффициент.

Населенные пункты с населением от 100 тыс. до 300 тыс. — 1,75-кратный коэффициент.

Другие города — 1-кратный коэффициент.

Если жилье дороже установленных ограничений, заемщик должен компенсировать разницу при первом взносе.

Как подать заявку на еОселю под 3%

Проверьте соответствие условиям программы.

Подайте заявку через Дію или в банк-участник программы.

Дождитесь проверки кредитоспособности и подтверждения участия.

Выбирайте жилье, соответствующее установленным параметрам.

Оформляйте ипотеку и становитесь владельцем заветного жилья.

Как сообщалось, в течение 2024 года 8,5 тысячи украинских семей получили возможность приобрести собственное жилье благодаря государственной программе льготного ипотечного кредитования "еОселя". Общий объем выданных кредитов составил более 14,6 миллиардов гривен.

Отметим, клиенты "ПриватБанка" выражают недовольство из-за отказа в получении ипотечных кредитов по государственной программе "еОселя". Представители банка предоставили разъяснения относительно условий и особенностей этой программы.