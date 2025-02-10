Самые дешевые квартиры в Украине на вторичном рынке: актуальные цены и тенденции в 2025

Люди смотрят план квартиры. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Украины в 2025 году претерпит значительные изменения под влиянием различных факторов, включая экономическую ситуацию, миграционные процессы и геополитическую обстановку. При выборе квартиры на вторичном рынке, следует учитывать не только цену, но и динамику цен в выбранном регионе, а также цену за квадратный метр.

Редакция Новини.LIVE проанализировала стоимость квартир на вторичном рынке Украины и выделили регионы с самыми доступными ценами на жилье.

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Стоимость "однушек" на вторичном рынке

По данным портала ЛУН, цены на квартиры в Украине варьируются в зависимости от региона и города. Самыми дорогими городами традиционно являются Киев и Львов, где цены на однокомнатные квартиры стартуют от 60 000 долларов. В то же время, самое доступное жилье можно найти в Запорожье, где цены на однокомнатные квартиры начинаются от 17 000 долларов.

В большинстве городов наблюдается положительная динамика цен на вторичном рынке жилья. Наибольший прирост за полгода зафиксирован в Луцке (+11%) и Ужгороде (+9%). Однако, есть и города, где цены снизились, в частности, в Херсоне (-8%) и Харькове (-1%).

Самыми доступными регионами для приобретения 1-комнатной квартиры на вторичном рынке являются Запорожская, Николаевская и Херсонская области — здесь самые низкие цены на жилье и самая низкая цена за квадратный метр.

Средняя цена 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Цены на "двушки" на вторичном рынке

Самые дешевые варианты представлены в таких городах, как Запорожье (23 000 долларов), Николаев и Сумы (по 30 000 долларов). Самые же дорогие квартиры находятся во Львове (90 000 долларов) и Киеве (96 000 долларов).

Наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры зафиксирован в Ровно (+11%), Ужгороде (+6%) и Черновцах (+5%). Наибольшее снижение цен наблюдается в Луганске (-8%), Чернигове (-6%) и Черкассах (-4%).

Средняя цена 1-2-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Цены на трехкомнатные квартиры

Если искать самые дешевые трехкомнатные квартиры на вторичном рынке, стоит обратить внимание на такие города:

Кропивницкий — 51 000 долл;

Николаев — 40 000 долл;

Запорожье — 35 000 долл.

Самые дорогие квартиры традиционно находятся в Киеве и Львове — 140 000 долл. и 115 000 долл. соответственно.

Средняя цена 3-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рынок недвижимости Украины продолжит свое развитие, однако темпы роста цен могут замедлиться из-за экономической нестабильности и снижения покупательной способности населения.

Как сообщалось, покупка квартиры может быть связана с различными рисками, среди которых — наличие прописанных лиц. В условиях войны, когда многие потеряли свои дома и документы, эта проблема является особенно острой.

Напомним также, что государственная программа "еОселя" предоставляет возможность украинцам получить собственное жилье под 3% годовых. Эта программа является реальной возможностью для многих граждан приобрести жилье по сниженным процентам, что делает ипотеку более доступной. Особенно выгодные условия, в частности ставка 3% годовых, предлагаются для отдельных категорий граждан, таких как работники образования, медицины, обороны и те, кто пострадал от войны.