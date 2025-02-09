Квартира з прописаними людьми — чи безпечно купувати таку нерухомість в 2025

Жінка показує чоловік паперу. Фото: Freepik

Придбання нерухомості завжди пов'язане з ризиками, особливо якщо у квартирі залишаються прописані особи. Це питання стало ще актуальнішим в умовах воєнного стану, коли багато громадян стикаються з юридичними труднощами при купівлі-продажу житла.

Редакція Новини.LIVE розглянула всі важливі аспекти цієї ситуації та способи мінімізувати ризики.

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Чому наявність прописаних осіб у квартирі є проблемою

При купівлі квартири або будинку варто перевірити, чи всі мешканці виписані, адже невирішене питання реєстрації може створити серйозні проблеми для нового власника.

Головна причина полягає в тому, що продавці нерідко не готують житло до продажу заздалегідь. Вони можуть забути про виписку родичів або свідомо залишити цю проблему для покупця.

Що це означає для нового власника:

прописана особа може відмовитися зніматися з реєстрації;

деякі категорії громадян захищені законом і виписати їх складно;

процес зняття з реєстрації може вимагати судового розгляду.

Законодавчі нюанси щодо виписки мешканців

До грудня 2021 року українське законодавство водночас захищало і власника житла, і прописану в ньому особу. Проте з ухваленням Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг" ситуація змінилася. Відтепер новий власник має право виписати мешканців без їхньої згоди, звернувшись до органів реєстрації.

Однак є винятки:

неповнолітні діти;

особи з інвалідністю або недієздатні громадяни;

сироти та особи, які перебувають під опікою.

Для виписки таких осіб може знадобитися рішення суду або дозвіл органів опіки.

Як виписати прописаних мешканців

Власник житла має звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації з відповідним пакетом документів. Він включає:

заяву власника;

заяву про зняття особи з реєстрації (за необхідності);

документи, що підтверджують право власності.

Як уникнути проблем при купівлі квартири

Щоб убезпечити себе від проблем із прописаними мешканцями, варто дотримуватися кількох правил:

Перевірити виписку всіх мешканців заздалегідь

запросити витяг із демографічного реєстру;

переконатися, що в квартирі не залишилося зареєстрованих осіб.

Включити в договір купівлі-продажу обов’язкові умови

прописати пункт про втрату права на проживання колишніми власниками;

аказати строки виписки та відповідальність за порушення умов договору.

Оформити письмові зобов'язання продавця

взяти розписку, де продавці та зареєстровані особи підтверджують намір виписатися;

отримати заяву про визнання можливого позову у випадку порушення домовленостей;

домовитися про утримання частини коштів до моменту фактичної виписки всіх мешканців.

Враховувати судову перспективу:

у разі конфлікту бути готовим звернутися до суду;

Проконсультуватися з юристом щодо правових механізмів виписки мешканців.

Купівля квартири з прописаними людьми — це не безнадійна ситуація, але вона вимагає особливої уваги. Українське законодавство нині більше захищає права власників, однак деякі категорії громадян виписати складніше. Тому перед оформленням угоди варто заздалегідь перевірити всі юридичні нюанси та отримати гарантії від продавця. Це допоможе уникнути небажаних проблем та забезпечити комфортне володіння придбаним житлом.

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