Види житлової нерухомості в Україні — квартири, будинки, котеджі та інше

Будівництво житлового будинку. Фото: Вечірній Київ

Житлова нерухомість є важливою складовою життя кожної людини. Вона забезпечує комфортне проживання та може бути вигідною інвестицією. Важливо розуміти, які саме об'єкти підпадають під це визначення, адже саме від цього залежить оподаткування та інші юридичні аспекти.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які типи житла існують, їх особливості та відмінності.

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Згідно з Податковим кодексом України, житлова нерухомість — це категорія будівель, призначених для постійного проживання людей. Вона включає в себе різноманітні об'єкти, від квартир у багатоповерхових будинках до приватних котеджів та навіть дачних будинків.

Типи житлової нерухомості за Податковим кодексом

Податковий кодекс України чітко визначає, які об'єкти належать до житлової нерухомості. Серед них:

Житлові будинки. Це будівлі капітального типу, призначені для постійного проживання. Вони можуть бути як садибного типу (окремий будинок на власній ділянці), так і квартирного типу (багатоповерхові будинки).

Це будівлі капітального типу, призначені для постійного проживання. Вони можуть бути як садибного типу (окремий будинок на власній ділянці), так і квартирного типу (багатоповерхові будинки). Прибудови до житлових будинків. Це частини будинку, що мають спільну стіну з основною будівлею, але розташовані за її контуром.

Це частини будинку, що мають спільну стіну з основною будівлею, але розташовані за її контуром. Квартири. Ізольовані помешкання в житловому будинку, придатні для постійного проживання.

Ізольовані помешкання в житловому будинку, придатні для постійного проживання. Котеджі. Одно- або півтораповерхові будинки невеликої площі з присадибною ділянкою.

Одно- або півтораповерхові будинки невеликої площі з присадибною ділянкою. Кімнати в комунальних квартирах. Ізольовані помешкання в квартирах, де проживає кілька сімей.

Ізольовані помешкання в квартирах, де проживає кілька сімей. Дачні та садові будинки. Хоча ці будинки призначені для сезонного використання, вони також належать до житлової нерухомості.

Відмінності між різними типами житлової нерухомості

Кожен тип житлової нерухомості має свої особливості:

Житлові будинки є найбільш поширеним типом житла. Вони можуть бути різної площі та поверховості, відрізнятися плануванням та матеріалами будівництва.

є найбільш поширеним типом житла. Вони можуть бути різної площі та поверховості, відрізнятися плануванням та матеріалами будівництва. Прибудови можуть збільшити житлову площу будинку, але їх будівництво потребує узгодження з відповідними органами.

можуть збільшити житлову площу будинку, але їх будівництво потребує узгодження з відповідними органами. Квартири є зручним варіантом для проживання в містах. Вони можуть розташовуватися як в багатоповерхових будинках, так і в будинках меншої поверховості.

є зручним варіантом для проживання в містах. Вони можуть розташовуватися як в багатоповерхових будинках, так і в будинках меншої поверховості. Котеджі поєднують в собі переваги приватного будинку та квартири. Вони мають невелику площу та власну ділянку землі.

поєднують в собі переваги приватного будинку та квартири. Вони мають невелику площу та власну ділянку землі. Кімнати в комунальних квартирах є варіантом для людей з обмеженими фінансовими можливостями.

є варіантом для людей з обмеженими фінансовими можливостями. Дачні та садові будинки призначені для відпочинку за містом. Вони можуть бути як невеликими літніми будиночками, так і повноцінними житловими будинками.

Житлова та нежитлова нерухомість: основні відмінності

Окрім житлової нерухомості, існує також нежитлова (комерційна) нерухомість. Основна відмінність між ними полягає в цільовому призначенні. Житлова нерухомість призначена для проживання людей, тоді як нежитлова — для ведення бізнесу, розміщення офісів, магазинів тощо.

Фінансові аспекти житлової нерухомості

Купівля житлової нерухомості є важливим кроком у житті кожної людини. Це не тільки місце для проживання, але й інвестиція, яка може приносити дохід у майбутньому. Важливо враховувати такі фінансові аспекти:

Початкові інвестиції. Купівля житла потребує значних фінансових вкладень.

Купівля житла потребує значних фінансових вкладень. Окупність. Житлова нерухомість окупається зазвичай довше, ніж комерційна.

Житлова нерухомість окупається зазвичай довше, ніж комерційна. Дохідність від оренди. Здача житла в оренду може приносити стабільний дохід.

Здача житла в оренду може приносити стабільний дохід. Поточні витрати. Утримання житла потребує постійних витрат на комунальні послуги, ремонт тощо.

Переваги та недоліки житлової нерухомості

Житлова нерухомість має свої переваги та недоліки. Серед переваг можна виділити:

Стабільний попит. Попит на житло є завжди, незалежно від економічної ситуації.

Попит на житло є завжди, незалежно від економічної ситуації. Захист прав власників. Законодавство України забезпечує надійний захист прав власників житлової нерухомості.

Законодавство України забезпечує надійний захист прав власників житлової нерухомості. Зростання вартості. У довгостроковій перспективі вартість житла зазвичай зростає.

Недоліками житлової нерухомості є:

Високі початкові інвестиції. Купівля житла потребує значних фінансових вкладень.

Купівля житла потребує значних фінансових вкладень. Повільна окупність. Житлова нерухомість окупається довше, ніж комерційна.

Житлова нерухомість окупається довше, ніж комерційна. Постійні витрати. Утримання житла потребує постійних витрат.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок нерухомості в Україні зазнає змін через економічні та соціальні фактори. Попит на житло зростає, що впливає на ціни. Але експерти відзначають і позитивні тенденції на ринку нерухомості.

Також ми розповідали про те, як продати будинок без землі. Адже будинок та земельна ділянка завжди пов'язані між собою. Тому, якщо на продаж виставляють об'єкт нерухомості, то одночасно продається і земельна ділянка, на якій він розташований. В Україні продаж житла без землі є неможливим.