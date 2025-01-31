Ціни на житло в Україні в 2025 році — прогнози вартості квартир

Новобудова у Києві. Фото: stroyobzor.ua

У 2025 році український ринок нерухомості продовжуватиме зазнавати змін під впливом економічних і соціальних факторів. Попри нестабільну ситуацію, попит на житло та комерційну нерухомість зростає, що безпосередньо впливає на ціни.

Проте, за словами засновниці та керівниці компаній з управління проєктами у сферах IT, нерухомості та гемблінгу Олени Єльник, є і позитивні тенденції.

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Зростання будівництва попри війну

Попри складну безпекову та економічну ситуацію, у 2024 році було здано в експлуатацію 6,73 млн кв. м житла, що на 23,5% більше, ніж у 2023 році. Однак цей показник все ще поступається довоєнному рівню: у 2021 році обсяги будівництва сягали 9 млн кв. м. Інвестори не поспішають вкладати кошти у житло через високі воєнні ризики.

Первинний ринок залишається під тиском низького попиту, що створює труднощі для забудовників. Водночас програми державного кредитування, такі як "єОселя", підтримують сектор. У 2024 році завдяки цій програмі було видано понад 14,6 млрд грн кредитів, а у 2025 році уряд планує виділити ще 20 млрд грн.

Фактори, що впливають на ціни

Олена Єльник прогнозує, що у 2025 році ціни на житло в Україні можуть зрости до 25%. Це пов'язано з кількома факторами:

Інфляція: знецінення гривні змушує забудовників підвищувати ціни на свої об'єкти.

знецінення гривні змушує забудовників підвищувати ціни на свої об'єкти. Коливання валютного курсу: залежність від імпортних матеріалів та обладнання робить ціни на нерухомість чутливими до змін курсу долара та євро.

залежність від імпортних матеріалів та обладнання робить ціни на нерухомість чутливими до змін курсу долара та євро. Мобілізація: відтік чоловічої робочої сили впливає на темпи будівництва та може призвести до дефіциту кадрів.

відтік чоловічої робочої сили впливає на темпи будівництва та може призвести до дефіциту кадрів. Дефіцит будівельних матеріалів: війна порушила логістичні ланцюги та призвела до нестачі деяких видів будівельних матеріалів.

Регіональні особливості

Найбільший попит на житло зафіксовано у західних областях України, які стали притулком для переселенців. У 2024 році на цей регіон припадало 38,7% нових житлових об'єктів (для порівняння: у 2023 році — 34,5%, у 2021-му — 31,7%).

Київ традиційно задає тренди на ринку нерухомості, проте зростання цін відбувається нерівномірно. Наприклад, Ужгород, де до війни житло було доступним, нині входить до трійки найдорожчих міст разом із Києвом і Львовом. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Ужгорода досягає 55 тис. дол.

Водночас у прифронтових містах ситуація кардинально інша. Тут ринок фактично заморожений: власники не поспішають продавати нерухомість за зниженими цінами, а нове будівництво майже не ведеться.

Попит на оренду житла

Попит на оренду залишається високим, особливо у великих містах, таких як Київ і Львів. Наприкінці 2024 року орендний ринок столиці зріс на 30-40% порівняно з 2023-м. Основними орендарями є переселенці, іногородні працівники та студенти.

Мінімальна вартість бюджетного житла у Києві зросла з 6 тис. до 8 тис. грн, а у 2025 році очікується додаткове подорожчання на 25%. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на наявність автономного опалення та резервного живлення через ризики відключень електроенергії.

Як повідомлялось, з 2019 року собівартість зведення будівель в Україні збільшилася в середньому на 200%. Подвоєння витрат на будівництво не спричинило за собою пропорційного збільшення цін на житло через низку економічних чинників, серед яких і зниження купівельної спроможності населення.

Крім того, ми з'ясували, які типи квартир зараз користуються найбільшим попитом на ринку. Попит на житло охоплює як невеликі квартири в новобудовах, так і варіанти, представлені на вторинному ринку нерухомості. Важливим стимулом для українців у питанні придбання житла є державні програми підтримки, які роблять такі покупки більш доступними.