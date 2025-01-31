Ціни на житло в Україні в 2025 році — прогнози вартості квартир

Купівля та оренда житла у 2025 році — головні тенденції
У 2025 році український ринок нерухомості продовжуватиме зазнавати змін під впливом економічних і соціальних факторів. Попри нестабільну ситуацію, попит на житло та комерційну нерухомість зростає, що безпосередньо впливає на ціни.
Проте, за словами засновниці та керівниці компаній з управління проєктами у сферах IT, нерухомості та гемблінгу Олени Єльник, є і позитивні тенденції.
Зростання будівництва попри війну
Попри складну безпекову та економічну ситуацію, у 2024 році було здано в експлуатацію 6,73 млн кв. м житла, що на 23,5% більше, ніж у 2023 році. Однак цей показник все ще поступається довоєнному рівню: у 2021 році обсяги будівництва сягали 9 млн кв. м. Інвестори не поспішають вкладати кошти у житло через високі воєнні ризики.
Первинний ринок залишається під тиском низького попиту, що створює труднощі для забудовників. Водночас програми державного кредитування, такі як "єОселя", підтримують сектор. У 2024 році завдяки цій програмі було видано понад 14,6 млрд грн кредитів, а у 2025 році уряд планує виділити ще 20 млрд грн.
Фактори, що впливають на ціни
Олена Єльник прогнозує, що у 2025 році ціни на житло в Україні можуть зрости до 25%. Це пов'язано з кількома факторами:
- Інфляція: знецінення гривні змушує забудовників підвищувати ціни на свої об'єкти.
- Коливання валютного курсу: залежність від імпортних матеріалів та обладнання робить ціни на нерухомість чутливими до змін курсу долара та євро.
- Мобілізація: відтік чоловічої робочої сили впливає на темпи будівництва та може призвести до дефіциту кадрів.
- Дефіцит будівельних матеріалів: війна порушила логістичні ланцюги та призвела до нестачі деяких видів будівельних матеріалів.
Регіональні особливості
Найбільший попит на житло зафіксовано у західних областях України, які стали притулком для переселенців. У 2024 році на цей регіон припадало 38,7% нових житлових об'єктів (для порівняння: у 2023 році — 34,5%, у 2021-му — 31,7%).
Київ традиційно задає тренди на ринку нерухомості, проте зростання цін відбувається нерівномірно. Наприклад, Ужгород, де до війни житло було доступним, нині входить до трійки найдорожчих міст разом із Києвом і Львовом. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Ужгорода досягає 55 тис. дол.
Водночас у прифронтових містах ситуація кардинально інша. Тут ринок фактично заморожений: власники не поспішають продавати нерухомість за зниженими цінами, а нове будівництво майже не ведеться.
Попит на оренду житла
Попит на оренду залишається високим, особливо у великих містах, таких як Київ і Львів. Наприкінці 2024 року орендний ринок столиці зріс на 30-40% порівняно з 2023-м. Основними орендарями є переселенці, іногородні працівники та студенти.
Мінімальна вартість бюджетного житла у Києві зросла з 6 тис. до 8 тис. грн, а у 2025 році очікується додаткове подорожчання на 25%. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на наявність автономного опалення та резервного живлення через ризики відключень електроенергії.
Як повідомлялось, з 2019 року собівартість зведення будівель в Україні збільшилася в середньому на 200%. Подвоєння витрат на будівництво не спричинило за собою пропорційного збільшення цін на житло через низку економічних чинників, серед яких і зниження купівельної спроможності населення.
Крім того, ми з'ясували, які типи квартир зараз користуються найбільшим попитом на ринку. Попит на житло охоплює як невеликі квартири в новобудовах, так і варіанти, представлені на вторинному ринку нерухомості. Важливим стимулом для українців у питанні придбання житла є державні програми підтримки, які роблять такі покупки більш доступними.
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