Цены на жилье в Украине в 2025 году — прогнозы стоимости квартир

Новостройка в Киеве. Фото: stroyobzor.ua

В 2025 году украинский рынок недвижимости будет продолжать претерпевать изменения под влиянием экономических и социальных факторов. Несмотря на нестабильную ситуацию, спрос на жилье и коммерческую недвижимость растет, что непосредственно влияет на цены.

Однако, по словам основательницы и руководительницы компаний по управлению проектами в сферах IT, недвижимости и гемблинга Елены Ельник, есть и положительные тенденции.

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Рост строительства несмотря на войну

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и экономическую ситуацию, в 2024 году было сдано в эксплуатацию 6,73 млн кв. м жилья, что на 23,5% больше, чем в 2023 году. Однако этот показатель все еще уступает довоенному уровню: в 2021 году объемы строительства достигали 9 млн кв. м. Инвесторы не спешат вкладывать средства в жилье из-за высоких военных рисков.

Первичный рынок остается под давлением низкого спроса, что создает трудности для застройщиков. В то же время программы государственного кредитования, такие как "еОселя", поддерживают сектор. В 2024 году благодаря этой программе было выдано более 14,6 млрд грн кредитов, а в 2025 году правительство планирует выделить еще 20 млрд грн.

Факторы, влияющие на цены

Елена Ельник прогнозирует, что в 2025 году цены на жилье в Украине могут вырасти до 25%. Это связано с несколькими факторами:

Инфляция: обесценивание гривны заставляет застройщиков повышать цены на свои объекты.

обесценивание гривны заставляет застройщиков повышать цены на свои объекты. Колебания валютного курса: зависимость от импортных материалов и оборудования делает цены на недвижимость чувствительными к изменениям курса доллара и евро.

зависимость от импортных материалов и оборудования делает цены на недвижимость чувствительными к изменениям курса доллара и евро. Мобилизация: отток мужской рабочей силы влияет на темпы строительства и может привести к дефициту кадров.

отток мужской рабочей силы влияет на темпы строительства и может привести к дефициту кадров. Дефицит строительных материалов: война нарушила логистические цепочки и привела к нехватке некоторых видов строительных материалов.

Региональные особенности

Наибольший спрос на жилье зафиксирован в западных областях Украины, которые стали пристанищем для переселенцев. В 2024 году на этот регион приходилось 38,7% новых жилых объектов (для сравнения: в 2023 году — 34,5%, в 2021-м — 31,7%).

Киев традиционно задает тренды на рынке недвижимости, однако рост цен происходит неравномерно. Например, Ужгород, где до войны жилье было доступным, сейчас входит в тройку самых дорогих городов вместе с Киевом и Львовом. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ужгорода достигает 55 тыс. долл.

В то же время в прифронтовых городах ситуация кардинально иная. Здесь рынок фактически заморожен: собственники не спешат продавать недвижимость по сниженным ценам, а новое строительство почти не ведется.

Спрос на аренду жилья

Спрос на аренду остается высоким, особенно в крупных городах, таких как Киев и Львов. В конце 2024 года арендный рынок столицы вырос на 30-40% по сравнению с 2023-м. Основными арендаторами являются переселенцы, иногородние работники и студенты.

Минимальная стоимость бюджетного жилья в Киеве выросла с 6 тыс. до 8 тыс. грн, а в 2025 году ожидается дополнительное подорожание на 25%. Арендаторы все чаще обращают внимание на наличие автономного отопления и резервного питания из-за рисков отключений электроэнергии.

Как сообщалось, с 2019 года себестоимость строительства зданий в Украине увеличилась в среднем на 200%. Удвоение расходов на строительство не повлекло за собой пропорционального увеличения цен на жилье из-за ряда экономических факторов, среди которых и снижение покупательной способности населения.

Кроме того, мы выяснили, какие типы квартир сейчас пользуются наибольшим спросом на рынке. Спрос на жилье охватывает как небольшие квартиры в новостройках, так и варианты, представленные на вторичном рынке недвижимости. Важным стимулом для украинцев в вопросе приобретения жилья являются государственные программы поддержки, которые делают такие покупки более доступными.