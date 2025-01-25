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На ці квартири шалений попит — що обирають майже всі покупці

25 січня 2025 17:15
Катерина Балаєва - редактор
Яка нерухомість приносить багато грошей власникам та що зараз в тренді серед покупців в Україні
Будинки в Києві. Фото: Рexels
Катерина Балаєва - редактор

Все більше українців виявляють інтерес до купівлі квартир, що призвело до їх подорожчання в цілому по всій країні, окрім прифронтових областей. Попит на житло спостерігається як на невеликі квартири в новобудовах, так і на вторинному ринку нерухомості. Все частіше одним з основних факторів, який спонукає українців придбати житло, стають державні програми підтримки.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які квартири зараз цікавлять покупців.

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Що зараз у тренді серед покупців нерухомості

За даними Національного банку, попит на житло в Україні зростає, хоча і повільно. Особливо популярними є невеликі квартири. Як зазначила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва, українці найчастіше беруть в іпотеку на первинному ринку одно- та двокімнатні квартири переважно в столиці та на Заході України. 

"Найбільший попит фіксується на 1-2-кімнатні квартири площею від 45 кв. м до 70 кв. м. Позичальники надають перевагу житлу у стадії готовності від 50% і вище, і понад 70% всіх кредитних угод припадає на житло комфорт-класу", — зазначає Дмітрієва.

Популярність новобудов пояснюється сучасними плануваннями, енергоефективними технологіями та можливістю придбати квартиру на етапі будівництва за вигіднішою ціною. Крім цього, житло на первинному ринку приваблює покупців, які хочуть жити в комплексах із закритою територією, дитячими майданчиками та паркінгом.

Як наголошує керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук, найбільший попит на новобудови спостерігається в столиці.

"Люди частіше шукають дешевші варіанти житла, зокрема, на первинному ринку, де новобудови привертають увагу завдяки кращим умовам планування, інфраструктурі та доступним державним програмам підтримки, які часто орієнтовані саме на об'єкти первинного ринку", — підкреслює Остапчук.

Де найдешевші квартири на "первинці"

Вартість житла на первинному ринку за останній час зростає, передусім у західних регіонах. На думку Остапчук, це може бути спричинено міграцією населення в найбезпечніші райони України. Також на подорожчання квартир впливає дефіцит нових земельних ділянок для великих проєктів у Західній Україні, що обмежує пропозицію житла і підвищує ціни.

Так, згідно даних платформи ЛУН, найдорожче житло на первинному ринку у Львові — 55,7 тис. грн за квадратний метр. Далі йдуть:

  • Київ (52,9 тис. грн за кв. м);
  • Ужгород та Кропивницький (46,2 тис. грн за кв. м);
  • Дніпро (45,8 тис. грн за кв. м).

Вигідніше всього придбати квартиру на первинному ринку у Сумах, де квадратний метр коштує 26 тис. грн. Також вдала інвестиція в нерухомість буде у:

  • Харкові (26,9 тис. грн за кв. м);
  • Запоріжжі (27 тис. грн за кв. м);
  • Хмельницькому (28 тис. грн за кв. м);
  • Чернігові (29,7 тис. грн за кв. м).

Раніше повідомлялось, що забудовники часто провалюють терміни здачі будинків в експлуатацію, змушуючи інвесторів чекати невідомо скільки. Тому ми розбиралися, в яке житло інвестори готові вкладати гроші.

Крім того, ми писали, від яких квартир найчастіше відмовляються покупці.

квартири нерухомість ціни на квартири гроші Україна

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