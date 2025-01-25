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На эти квартиры безумный спрос — что выбирают многие покупатели

25 января 2025 17:15
Катерина Балаєва - редактор
Какая недвижимость приносит много денег владельцам и что сейчас в тренде среди покупателей в Украине
Дома в Киеве. Фото: Рexels
Катерина Балаєва - редактор

Все больше украинцев проявляют интерес к покупке квартир, что привело к их подорожанию в целом по всей стране, кроме прифронтовых областей. Спрос на жилье наблюдается как на небольшие квартиры в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. Все чаще одним из основных факторов, который побуждает украинцев приобрести жилье, становятся государственные программы поддержки.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие квартиры сейчас интересуют покупателей.

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Что сейчас в тренде среди покупателей недвижимости

По данным Национального банка, спрос на жилье в Украине растет, хотя и медленно. Особенно популярным являются небольшие квартиры. Как отметила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева, украинцы чаще всего берут в ипотеку на первичном рынке одно- и двухкомнатные квартиры преимущественно в столице и на Западе Украины.

"Наибольший спрос фиксируется на 1-2-комнатные квартиры площадью от 45 кв. м до 70 кв. м. Заемщики отдают предпочтение жилью в стадии готовности от 50% и выше, и более 70% всех кредитных сделок приходится на жилье комфорт-класса", — отмечает Дмитриева.

Популярность новостроек объясняется современными планировками, энергоэффективными технологиями и возможностью приобрести квартиру на этапе строительства по более выгодной цене. Кроме этого, жилье на первичном рынке привлекает покупателей, которые хотят жить в комплексах с закрытой территорией, детскими площадками и паркингом.

Как отмечает руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, наибольший спрос на новостройки наблюдается в столице.

"Люди чаще ищут более дешевые варианты жилья, в частности, на первичном рынке, где новостройки привлекают внимание благодаря лучшим условиям планирования, инфраструктуре и доступным государственным программам поддержки, которые часто ориентированы именно на объекты первичного рынка", — подчеркивает Остапчук.

Где самые дешевые квартиры на "первичке"

Стоимость жилья на первичном рынке за последнее время растет, прежде всего в западных регионах. По мнению эксперта, это может быть вызвано миграцией населения в самые безопасные районы Украины. Также на подорожание квартир влияет дефицит новых земельных участков для крупных проектов в Западной Украине, что ограничивает предложение жилья и повышает цены.

Так, согласно данным платформы ЛУН, самое дорогое жилье на первичном рынке во Львове — 55,7 тыс. грн за квадратный метр. Далее следуют:

  • Киев (52,9 тыс. грн за кв. м);
  • Ужгород и Кропивницкий (46,2 тыс. грн за кв. м);
  • Днепр (45,8 тыс. грн за кв. м).

Выгоднее всего приобрести квартиру на первичном рынке в Сумах, где квадратный метр стоит 26 тыс. грн. Также удачная инвестиция в недвижимость будет в:

  • Харькове (26,9 тыс. грн за кв. м);
  • Запорожье (27 тыс. грн за кв. м);
  • Хмельницком (28 тыс. грн за кв. м);
  • Чернигове (29,7 тыс. грн за кв. м).

Ранее сообщалось, что застройщики часто проваливают сроки сдачи домов в эксплуатацию, заставляя инвесторов ждать неизвестно сколько. Поэтому мы разбирались, в какое жилье инвесторы готовы вкладывать деньги.

Кроме того, мы писали, от каких квартир чаще всего отказываются покупатели.

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