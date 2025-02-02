Комунікації в приватному будинку — скільки коштує провести газ та світло

Чоловік монтує електрощит. Фото: Pexels

Власний дім — це мрія багатьох українців. Однак слід розуміти, що зведення будинку з нуля — це не лише масштабний будівельний процес, а й значні витрати як на матеріали, так і на підключення до ключових комунікацій, таких як світло та газопостачання.

Про те, скільки доведеться заплатити українцям за проведення газу та світла до приватного будинку, розповіла у своїх відео одна з користувачок TikTok @olesya_lifanchuk.

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Скільки коштує проведення електроенергії до будинку

Одна з власниць нерухомості поділилася власним досвідом підключення світла до нового дому. Спочатку вона звернулася до обленерго та замовила трифазне підключення потужністю 15 кВт. Розробка проєкту коштувала родині 4000 гривень, після чого почалося його втілення. Додатково 15 000 гривень пішло на матеріали та сам процес підключення.

Після проходження всіх бюрократичних процедур, за монтаж електролічильника довелося сплатити ще 4800 гривень. Крім того, послуги РЕС обійшлися в 3400 гривень. Загалом проведення електроенергії тривало 15 місяців, а витрати становили близько 20 000 гривень.

Скільки коштує підключення власного будинку до газу

Газ в приватному будинку обійдеться значно дорожче. Перед тим як під’єднати його, необхідно оформити відповідні дозволи в ЦНАП, що коштувало 16 000 гривень. Далі слід було замовити два окремі проєкти: для внутрішнього та зовнішнього підключення, витративши на це 9700 гривень. Також доведеться сплатити:

4000 грн — послуги екскаватора для копання траншей;

60 000 грн — зовнішнє підключення газу;

3200 грн — встановлення автоматичних газових вимикачів;

25 000 грн — монтаж газових лічильників;

90 000 грн — внутрішнє підключення газу.

І це ще не фінальна сума витрат, адже слід враховувати додаткові кошти на систему вентиляції та оформлення технічного паспорта будівлі.

Раніше ми писали, що в Україні діє принцип нерозривного зв’язку між земельною ділянкою та будівлею, яка на ній розташована. Це положення офіційно закріплене в законодавстві й застосовується вже понад три роки.

Також ми розповідали, що втратити єдине житло — один із найбільших страхів українців, адже для більшості воно є не просто місцем проживання, а й найціннішим майном. І ці хвилювання цілком обґрунтовані. Навіть володіючи нерухомістю, не можна бути впевненим у повній безпеці, оскільки існують законні підстави для її примусового вилучення.