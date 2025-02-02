В українців можуть відібрати єдине житло — хто залишиться на вулиці у 2025 році

Людина збирає речі в коробку. Фото: Pexels

Втрата єдиного житла — один із найбільших страхів українців, адже для багатьох воно є не лише дахом над головою, а й головним фінансовим активом. І ці побоювання не безпідставні. Навіть маючи у власності нерухомість не варто почуватися в абсолютній безпеці, адже існують законні підстави, за яких житло можуть вилучити примусово.

Про те, за яких обставин в українців можуть відібрати єдине житло у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому українці можуть втратити єдине житло

Для більшості громадян України нерухомість є найціннішим активом і його втрата може стати справжньою катастрофою. Проте українцям слід пам'ятати, що в деяких ситуаціях існує ризик примусового вилучення помешкання, навіть якщо це житло єдине. Конфіскація допускається у таких випадках:

Незаконне використання житла

Коли власник порушує норми експлуатації помешкання, наприклад займається незаконною діяльністю або самовільно займає чужу власність, йому можуть виписати штрафи або навіть ухвалити рішення про вилучення нерухомості.

Судове рішення або порушення законодавства

Якщо особа вчинила серйозний злочин, який передбачає конфіскацію майна, суд може ухвалити рішення про вилучення житла. Це стосується особливо тяжких правопорушень, таких як шахрайство, кіберзлочини чи незаконний обіг наркотичних речовин.

Борг перед державою або комунальними службами

У разі накопичення значних боргів за податками чи комунальними послугами виконавець має право накласти арешт на нерухомість боржника. Якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат, житло може бути виставлене на продаж. Проте якщо в помешканні прописані неповнолітні або особи з інвалідністю, вилучення потребуватиме згоди органів опіки чи суду.

Чи можуть відібрати житло через невиплачений кредит

Якщо боржник не виплачує кредит, банк або кредитор має право звернутися до суду для стягнення заборгованості. Після винесення рішення судом кредитор отримує виконавчий лист, на підставі якого відкривається провадження.

Спочатку стягуються гроші з рахунків боржника, а якщо їх не вистачає, відбувається арешт, оцінка та продаж нерухомості через електронний аукціон.

Варто зазначити, що якщо боржник або його майно в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованій території, ця процедура призупиняється.

Раніше ми писали, що відповідно до статті 47 Конституції України кожен громадянин має гарантоване право на житло. Держава сприяє будівництву, придбанню та оренді житла, а також забезпечує його надання безплатно або за помірною вартістю тим, хто не має змоги самостійно розв'язувати це питання. Однак лише окремі категорії осіб можуть претендувати на безплатне житло.

Також ми розповідали, що діти можуть стати власниками нерухомості ще в ранньому віці, навіть у перші місяці життя. Проте право повноцінно розпоряджатися таким майном у них з’являється лише після досягнення 18-річного віку. Існує кілька законних способів оформлення житла на дитину.