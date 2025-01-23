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Квартира для дитини — як передати у власність у 2025 році

23 січня 2025 06:33
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Подарунок, спадок чи купівля — як передати квартиру дитині у 2025 році
Сім'я отримує ключі від квартири. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Багато батьків у 2025 році прагнуть забезпечити свою дитину житлом або убезпечити себе від можливих проблем після розлучення. Одним із варіантів є оформлення нерухомості на дитину. Це цілком можливо в Україні, але такі операції потребують дозволу органів опіки та піклування.

Про те, як переоформити квартиру на дитину у 2025 році, пояснили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

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Як дитина може стати власником квартири

Дитина може стати власником нерухомості, навіть якщо їй лише кілька місяців. Однак, право розпоряджатися майном вона отримає лише після досягнення 18 років. Є кілька варіантів, як можна оформити квартиру на дитину:

  • Нерухомість у подарунок

Діти до 14 років не можуть брати участь у таких угодах. Замість них це роблять батьки. Якщо дитина старша за 14 років, то угода відбувається лише за згодою батьків і органів опіки та піклування.

  • Договір купівлі-продажу

Батьки можуть придбати нерухомість для дитини, але для цього потрібно отримати згоду органів опіки та піклування. Без цього нотаріус не зможе підтвердити угоду.

  • Заповіт на дитину

Якщо бабусі чи дідусі хочуть залишити нерухомість онуку, вони можуть це зробити, навіть якщо дитині ще немає 18 років. Батьки або опікун подають заяву про прийняття спадщини. Якщо дитина старша за 14 років, вона може це зробити самостійно.

Чи можна оформити квартиру в новобудові на дитину

Так, квартиру в новобудові можна оформити на дитину. У деяких випадках забудовники не вимагають підтвердження від органів опіки, але для реєстрації прав на готову нерухомість без дозволу цієї інстанції не обійтися.

Однак законодавство України забороняє оформлення іпотеки на ім’я дитини, оскільки вона не має кредитної історії й не може бути учасником кредитних угод. Також не допускається передача квартири дитині через укладання договору довічного утримання. Цей документ може бути укладений тільки з повнолітніми та дієздатними особами.

Раніше ми писали, що усе придбане під час шлюбу, за винятком особистих речей, автоматично вважається спільною власністю подружжя. При поділі такого майна його частки, як правило, є рівними, якщо шлюбним договором або домовленістю між парою не передбачено інше.

Також ми розповідали, що в період війни, коли українці змушені залишати свої домівки та шукати прихисток за кордоном, питання спадщини набуває особливого значення і вимагає індивідуального підходу. Для тих, хто перебуває далеко від Батьківщини, процес оформлення спадкових прав може стати справжнім викликом.

нерухомість дитина спадок майно квартира

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