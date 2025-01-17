Поділ спадщини між дітьми від різних шлюбів — хто отримає майно

Жінки з дітьми. Фото: Pexels

Діти є основними претендентами на майно батьків після їхньої смерті. Варто розуміти, що питання спадщини нерідко стає причиною суперечок навіть серед найближчих родичів. Що вже казати про ситуації, коли спадкоємці — діти від різних шлюбів.

Фахівці юридичного блогу з сімейного права "Family Law Help" пояснили, як саме відбувається розподіл майна між дітьми від різних шлюбів.

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Чи мають право на спадщину діти від попередніх шлюбів

Для уникнення конфліктів між родичами рекомендують оформлювати заповіт, який визначить порядок поділу майна після смерті заповідача. Однак коли документ відсутній, спадкування відбувається за законом. У першу чергу спадкоємців входять:

діти;

батьки;

чоловік або дружина.

Усі діти померлого мають рівні права на спадщину, незалежно від обставин народження: у шлюбі, поза шлюбом, усиновлені або народжені після смерті батька (протягом 10 місяців).

Діти від попередніх шлюбів також мають право на частку спадщини, навіть якщо майно зареєстроване на вдову або вдівця. Проте це стосується лише активів, набутих в цьому шлюбі.

Хто має право на обов’язкову частку спадщини

Закон захищає права вразливих категорій спадкоємців. Вони мають право на обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту. До таких категорій належать:

діти до 14 років;

підлітки 14-18 років;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатні вдови/вдівці;

непрацездатні батьки.

Ці спадкоємці отримують половину від частки, яка належала б їм за законом. Якщо виникають суперечки, нащадки можуть звернутися до суду. Водночас будь-хто зі спадкоємців може добровільно відмовитися від спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що в законодавстві України передбачено кілька способів отримати спадок. Однак потрібно знати про його існування. Якщо вчасно не звернутись по отримання спадщини, українці можуть втратити майно.

Також ми розповідали, що все майно, набуте під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя. Однак існують активи, які не підлягають поділу, при розлученні.