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Не все навпіл — яке майно не ділиться при розлученні

15 січня 2025 06:32
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Розлучення у 2025 році — на яке майно не можуть розраховувати колишні
Жінка повертає каблучку чоловіку. Фото: Freepik
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Згідно із законодавством України, усе майно, яке було придбане під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя. Це стосується навіть тих випадків, коли один із партнерів не мав доходу через навчання, догляд за дітьми, домашнє господарство чи стан здоров’я.

Про те, яке майно вважається власністю одного із подружжя та не ділиться при розлученні, пояснили фахівці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

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Що не ділиться при розірванні шлюбу

Усе, що було придбано в шлюбі, окрім особистих речей, автоматично визнається об’єктом спільної власності подружжя. При поділі такого майна його частини зазвичай рівні, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом чи домовленістю між подружжям. Особистою власністю одного з подружжя вважається:

  1. Речі, куплені за особисті кошти.
  2. Майно, придбане до вступу в шлюб.
  3. Дарунки чи спадок, отримані під час шлюбу.
  4. Компенсації за втрату майна або моральну шкоду.
  5. Житло чи земельна ділянка, приватизовані в період шлюбу.
  6. Речі індивідуального використання, включаючи прикраси, навіть якщо вони придбані за спільні кошти.
  7. Премії чи нагороди, отримані за особисті заслуги. Однак суд може врахувати внесок другого з подружжя у їх отриманні.
  8. Страхові виплати за обов’язковими чи добровільними страховими угодами, якщо внески сплачувалися з особистих коштів.

Які спірні ситуації бувають під час поділу майна

Якщо майно було придбане з використанням як спільних, так і особистих коштів, частка пропорційно особистому внеску визнається приватною власністю відповідної особи.

Суд також може визнати особистою власністю майно, придбане під час окремого проживання через фактичне припинення шлюбних відносин.

Майно, що значно зросло у вартості завдяки спільним зусиллям подружжя, може бути визнане спільною сумісною власністю за рішенням суду.

Якщо один із подружжя допомагав у догляді, управлінні чи утриманні майна другого, то дохід від цього майна за рішенням суду також може бути визнаний спільною власністю.

У разі придбання майна для бізнесу шляхом участі в заснуванні господарського товариства, це майно належить товариству, а один з подружжя набуває майнових прав на ці активи. Однак інший з подружжя може вимагати виплати йому певних сум в разі поділу майна при розлученні.

Ситуації з поділом майна підприємців часто є спірними, і кожен випадок потребує окремого аналізу. Поділ майна також включає розгляд кредитів, боргів чи незавершених об’єктів будівництва. 

Варто зазначити, що в разі відсутності згоди між колишніми, довести, що певне майно придбане в шлюбі, є особистою власністю, зобов’язаний той із подружжя, який це стверджує.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що діти людини автоматично зараховуються до першої черги спадкоємців за законом. У випадках, коли спадщина передається декільком дітям, майно зазвичай розподіляється між ними рівними частинами. Проте існують обставини, за яких частка одного зі спадкоємців може бути змінена, або ж окрему особу можуть повністю позбавити права на спадщину.

Також ми розповідали, що відповідно до законодавства України, майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя. Якщо пара розлучається, досягти згоди щодо поділу майна вдається не завжди. Тому розподіл активів можливий навіть після офіційного розірвання шлюбу. У зв’язку з цим виникає питання, скільки ж часу має подружжя для проведення поділу.

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