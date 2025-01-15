Развод в 2025 году — на какое имущество не могут рассчитывать бывшие

Женщина возвращает кольцо мужу. Фото: Freepik

Согласно законодательству Украины, все имущество, которое было приобретено во время брака, считается общей собственностью супругов. Это касается даже тех случаев, когда один из партнеров не имел дохода из-за учебы, ухода за детьми, домашнего хозяйства или состояния здоровья.

О том, какое имущество считается собственностью одного из супругов и не делится при разводе, объяснили специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Что не делится при расторжении брака

Все, что было приобретено в браке, кроме личных вещей, автоматически признается объектом совместной собственности супругов. При разделе такого имущества его части обычно равны, если иное не предусмотрено брачным контрактом или договоренностью между супругами. Личной собственностью одного из супругов считается:

Вещи, купленные за личные средства. Имущество, приобретенное до вступления в брак. Подарки или наследство, полученные во время брака. Компенсации за утрату имущества или моральный ущерб. Жилье или земельный участок, приватизированные в период брака. Вещи индивидуального использования, включая украшения, даже если они приобретены за общие средства. Премии или награды, полученные за личные заслуги. Однако суд может учесть вклад второго из супругов в их получении. Страховые выплаты по обязательным или добровольным страховым соглашениям, если взносы уплачивались из личных средств.

Какие спорные ситуации бывают при разделе имущества

Если имущество было приобретено с использованием как общих, так и личных средств, доля пропорционально личному вкладу признается частной собственностью соответствующего лица.

Суд также может признать личной собственностью имущество, приобретенное во время отдельного проживания из-за фактического прекращения брачных отношений.

Имущество, значительно возросшее в стоимости благодаря совместным усилиям супругов, может быть признано общей совместной собственностью по решению суда.

Если один из супругов помогал в уходе, управлении или содержании имущества другого, то доход от этого имущества по решению суда также может быть признан общей собственностью.

В случае приобретения имущества для бизнеса путем участия в учреждении хозяйственного общества, это имущество принадлежит обществу, а один из супругов приобретает имущественные права на эти активы. Однако другой супруг может требовать выплаты ему определенных сумм в случае раздела имущества при разводе.

Ситуации с разделом имущества предпринимателей часто являются спорными, и каждый случай требует отдельного анализа. Раздел имущества также включает рассмотрение кредитов, долгов или незавершенных объектов строительства.

Стоит отметить, что в случае отсутствия согласия между бывшими, доказать, что определенное имущество приобретенное в браке, является личной собственностью, обязан тот из супругов, который это утверждает.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что дети человека автоматически зачисляются в первую очередь наследников по закону. В случаях, когда наследство передается нескольким детям, имущество обычно распределяется между ними равными частями. Однако существуют обстоятельства, при которых доля одного из наследников может быть изменена, или же отдельное лицо могут полностью лишить права на наследство.

Также мы рассказывали, что в соответствии с законодательством Украины, имущество, приобретенное во время брака, считается общей собственностью супругов. Если пара разводится, достичь согласия относительно раздела имущества удается не всегда. Поэтому раздел активов возможен даже после официального расторжения брака. В связи с этим возникает вопрос, сколько же времени есть у супругов для проведения раздела.