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Спадок у 2025 році — як дізнатись, чи залишили вам майно

13 січня 2025 06:33
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадщина у 2025 році — як дізнатись, чи записали вас у заповіт
Люди отримують документ. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні спадок можна отримати двома способами: за законом або за заповітом. Обидва варіанти мають свої особливості, але часто люди можуть не знати про наявність спадщини, що призводить до втрати майна.

Про те, як дізнатись про наявність спадку у 2025 році, пояснила адвокат Нарбут Тетяна Миколаївна в Facebook.

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Як дізнатися про спадщину у 2025 році

Правила отримання спадку прописані в Цивільному кодексі України або визначаються заповітом. Однак знайти інформацію про заповіт може бути нелегко, оскільки учасники його складання не мають права розголошувати ані факт існування документа, ані його зміст до моменту відкриття спадкової справи.

До таких осіб належать нотаріуси, свідки та інші, хто був залучений до процесу. Відомості про заповіт стають доступними тільки після початку спадкової процедури.
Щоб з’ясувати, чи складався заповіт, і де він зберігається, слід звернутися до нотаріуса за місцем проживання померлого. У разі відсутності заповіту спадщина переходить до родичів за порядком, визначеним Цивільним кодексом України.

Якщо заповіт існує, але вас у ньому не зазначено, дізнатися про це можна лише після відкриття спадкової справи. Це може ускладнити ситуацію, якщо ви дізнаєтеся про смерть заповідача надто пізно і не встигнете оформити спадщину вчасно. За відсутності заповіту майно отримують:

  • діти;
  • батьки;
  • чоловік або дружина;
  • брати, сестри;
  • дідусі, бабусі тощо.

Іноді родичі можуть приховувати інформацію про смерть спадкодавця або майно, щоб отримати більшу частину спадщини. У таких випадках строк для оформлення спадщини можна поновити через суд.

Як перевірити, чи залишили вам спадок

Щоб не пропустити важливих деталей, підтримуйте зв’язок із родичами — це допоможе дізнатися про початок спадкової процедури. Також можна звернутися до нотаріуса, подавши заяву на прийняття спадщини. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують родинні зв’язки, та свідоцтво про смерть спадкодавця.

Заповіт не реєструється у відкритих реєстрах, а відомості про нього є конфіденційними до початку спадкової справи. Для пошуку документа звертайтеся до нотаріусів або органів юстиції. Пам’ятайте, що оформити спадщину можна лише протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця. Якщо цей термін пропущено, в окремих випадках є можливість звернутися до суду для його відновлення.

Раніше ми писали, що багато людей заздалегідь обмірковують, як краще розпорядитися своїм майном, щоб спростити процедуру його передачі спадкоємцям. Це допомагає уникнути тривалого очікування в шість місяців, необхідності збирання численних документів і можливих судових розглядів щодо підтвердження права на спадщину.

Також ми розповідали, що передача майна шляхом дарування регулюється положеннями Цивільного кодексу України. За умовами договору дарування, майно безоплатно передається від дарувальника до обдарованого.

закон нотаруіс спадок майно заповіт

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