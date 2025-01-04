Як оформити спадщину в Україні у 2025 році — зміни та нові вимоги

Жінка читає документ. Фото: Pexels

В Україні з 2025 року діють нові правила спадкування, які суттєво змінюють процес оформлення майна. Зміни стосуються місця відкриття спадщини, термінів оформлення та особливостей для різних категорій спадкоємців. Зокрема, нові правила мають на меті вдосконалити процедуру у воєнний час.

Про те, що змінилося в спадковому праві у 2025 році, зазначається в законах України №3449-IX та №3450-IX.

Читайте також:

Що змінилося в процесі спадкування у 2025 році

Відповідно до змін в законодавстві, тепер спадщина відкривається за місцем останнього проживання померлого. Якщо це місце невідоме, спадщину відкривають за місцем перебування основної частини майна — як нерухомого, так і рухомого.

У разі смерті на тимчасово окупованих територіях спадкоємець має спочатку звертатися до суду для підтвердження факту смерті. Після цього можна отримати свідоцтво про смерть у відділі РАЦС на підконтрольній території.

Якщо спадкоємець не звернувся протягом 6 місяців, він вважається таким, що не прийняв спадщину. Однак термін можна поновити, подавши до суду докази поважних причин (наприклад, хвороба чи служба в ЗСУ).

Як оформити спадщину у 2025 році

Щоб отримати спадщину у 2025 році, українці повинні подати заяву до нотаріуса протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини. Їм також знадобиться:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть спадкодавця. Документи, що підтверджують родинні зв’язки або заповіт. У разі спадщини на окупованих територіях необхідно отримати судове рішення про факт смерті.

Якщо спадкоємець не зміг подати заяву вчасно, він може звернутися до суду для поновлення терміну. Суд вивчатиме обставини, такі як перебування на лікуванні або служба в армії, і вирішить, чи можна продовжити термін.

Зміни в законодавстві мають на меті спростити процедуру спадкування, особливо для тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях. Для будь-яких питань варто звертатися до юристів або нотаріусів.

Раніше ми писали, що після отримання квартири чи будинку у спадок нові власники часто вирішують їх продати. Щоб уникнути неприємностей під час продажу успадкованої нерухомості, необхідно суворо дотримуватися всіх встановлених процедур.

Також ми розповідали, що багато українців стикаються з питанням спадщини — процесом переходу майна від померлої особи до спадкоємців. Зазвичай, через емоційний стан після втрати близької людини, оформлення спадщини може відкладатися доти, доки не мине законодавчо визначений строк для її прийняття.