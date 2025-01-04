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Оформление наследства в Украине — что изменилось в 2025 году

4 января 2025 08:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Как оформить наследство в Украине в 2025 году — изменения и новые требования
Женщина читает документ. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине с 2025 года действуют новые правила наследования, которые существенно меняют процесс оформления имущества. Изменения касаются места открытия наследства, сроков оформления и особенностей для различных категорий наследников. В частности, новые правила имеют целью усовершенствовать процедуру в военное время.

О том, что изменилось в наследственном праве в 2025 году, отмечается в законах Украины №3449-IX и №3450-IX.

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Что изменилось в процессе наследования в 2025 году

В соответствии с изменениями в законодательстве, теперь наследство открывается по месту последнего проживания умершего. Если это место неизвестно, наследство открывают по месту нахождения основной части имущества — как недвижимого, так и движимого.

В случае смерти на временно оккупированных территориях наследник должен сначала обращаться в суд для подтверждения факта смерти. После этого можно получить свидетельство о смерти в отделе ЗАГСа на подконтрольной территории.

Если наследник не обратился в течение 6 месяцев, он считается не принявшим наследство. Однако срок можно восстановить, подав в суд доказательства уважительных причин (например, болезнь или служба в ВСУ).

Как оформить наследство в 2025 году

Чтобы получить наследство в 2025 году, украинцы должны подать заявление к нотариусу в течение 6 месяцев с момента открытия наследства. Им также понадобится:

  1. Паспорт.
  2. Идентификационный код.
  3. Свидетельство о смерти наследодателя.
  4. Документы, подтверждающие родственные связи или завещание.
  5. В случае наследства на оккупированных территориях необходимо получить судебное решение о смерти.

Если наследник не смог подать заявление вовремя, он может обратиться в суд для возобновления срока. Суд будет изучать обстоятельства, такие как пребывание на лечении или служба в армии, и решит, можно ли продлить срок.

Изменения в законодательстве имеют целью упростить процедуру наследования, особенно для тех, кто находится за границей или на оккупированных территориях. Для любых вопросов стоит обращаться к юристам или нотариусам.

Ранее мы писали, что после получения квартиры или дома в наследство новые владельцы часто решают их продать. Чтобы избежать неприятностей во время продажи унаследованной недвижимости, необходимо строго придерживаться всех установленных процедур.

Также мы рассказывали, что многие украинцы сталкиваются с вопросом наследия — процессом перехода имущества от умершего лица к наследникам. Обычно, из-за эмоционального состояния после потери близкого человека, оформление наследства может откладываться до тех пор, пока не пройдет законодательно определенный срок для его принятия.

закон военное положение нотариус наследство имущество

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