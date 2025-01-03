Спадкування в Україні — чи може прописка стати перепоною для отримання майна

Люди на візиті у нотаріуса. Фото: Pexels

Багато українців стикаються з питанням спадщини — процесом передачі майна від померлого до спадкоємців. Часто через емоції після втрати близької людини спадщину оформлюють із запізненням, що створює проблеми, якщо визначений законодавством термін уже минув.

Про те, як на процес прийняття спадщини впливає прописка, зазначається в ст. 1268 Цивільного кодексу України.

Читайте також:

Чи має значення прописка при спадкуванні майна

В разі відсутності заповіту одним із важливих факторів у таких випадках є реєстрація місця проживання (прописка). Якщо спадкоємець не звернувся до нотаріуса протягом шести місяців після смерті спадкодавця, це може ускладнити процес.

Наприклад, якщо батьки померли без заповіту, а їхні діти були зареєстровані за однією адресою з ними, житло автоматично переходить у спадок. Але діти можуть бути прописані за іншою адресою, тоді у них є шість місяців, щоб звернутися до нотаріуса та підтвердити свої права. Якщо цей термін пропустити, доведеться домовлятись з іншими спадкоємцям або звертатись до суду.

Спадкоємці поділяються на черги. До першої належать чоловік або дружина, діти та батьки померлого. Процес оформлення спадщини здійснюють як державні, так і приватні нотаріуси за місцем відкриття спадщини. До неї входять усі майнові права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент смерті.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні майно може бути успадковане як за заповітом, так і згідно із законом. Обидва варіанти мають свої особливості, з якими варто ознайомитись. Проте іноді люди навіть не підозрюють про наявність спадщини, що може призвести до втрати майна.

Також ми розповідали, що спадщина охоплює все майно, права, зобов'язання та борги, які залишилися від померлого. Тому інколи доцільніше відмовитись від спадщини, щоб уникнути додаткових проблем з боргами померлого родича.