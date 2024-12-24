Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Відмова від спадщини в Україні — кому перейде майно arrow

Відмова від спадщини в Україні — кому перейде майно

24 грудня 2024 07:50
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Що буде з майном, якщо відмовитись від спадщини
Дівчина підписує документ. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Спадщина містить все майно, права, зобов'язання та борги, які належали померлому. А тому інколи краще відмовитись від неї, щоб не мати зайвого головного болю від кредиторів покійного родича. 

Про те, чи можна відмовитись від спадщини та кому в такому разі перейде майно, пояснили на сайті Білопільської районної державної адміністрації.

Читайте також:

Як відмовитись від спадщини в Україні

Українці, які бажають відмовитися від спадщини, повинні знати, що відмова стосується всього майна, а не лише його частини. Прийняття спадщини є правом, а не обов’язком людини. Заяву про відмову від спадщини можна:

  • подати нотаріусу особисто;
  • надіслати поштою з обов'язковим нотаріальним засвідченням підпису. 

Відмова повинна бути подана протягом шести місяців. Відсутність заяви про прийняття спадщини не рівнозначне відмові, а призводить до втрати можливості її отримання.

Відповідно до статті 1273 Цивільного кодексу України, встановлюються спеціальні правила для відмови від спадщини осіб, які є малолітніми, неповнолітніми, недієздатними чи обмежено дієздатними. Зокрема:

  • Особи з обмеженою цивільною дієздатністю можуть відмовитися від спадщини лише за умови отримання дозволу від піклувальника та органу опіки й піклування.
  • Неповнолітні громадяни віком від 14 до 18 років мають право відмовитися від спадщини за згодою своїх батьків (усиновлювачів), піклувальника та органу опіки й піклування.
  • Для відмови від спадщини, що належить малолітній дитині, батьки (усиновлювачі) чи опікун повинні отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Ці правила спрямовані на захист інтересів осіб, які не можуть повною мірою самостійно приймати юридично рішення.

Кому переходить спадщина в разі відмови від її прийняття

Відмова від спадщини може бути як на користь іншої особи, так і без зазначення такої особи. Якщо спадкоємець за заповітом відмовляється від спадщини, його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом та ділиться між ними рівномірно, якщо тільки відмова не була зроблена на користь іншого спадкоємця або у випадку підпризначення іншої особи. Аналогічно, при відмові спадкоємця за законом, його частка передається іншим спадкоємцям цієї ж черги.

Якщо відмовився спадкоємець, на якого був покладений заповідальний відказ, це обов'язок переходить до тих спадкоємців, які прийняли спадщину, і ділиться між ними рівномірно. Водночас відмова від спадщини за заповітом не позбавляє права на спадкування за законом, якщо це не вказано в заяві.

Протягом терміну прийняття спадщини (6 місяців) особа, що відмовилася, може відкликати свою заяву та отримати спадщину. Після завершення цього терміну заяви про відмову більше не приймаються, і майно розподіляється між тими спадкоємцями, які прийняли спадщину.

Раніше ми писали, що приймаючи рішення щодо спадщини, варто враховувати, що разом із майном спадкоємцям передаються й зобов’язання померлого, включно з його боргами чи іншими обов’язками. У деяких ситуаціях відмова від спадщини може бути найкращим вибором.

Також ми розповідали, що згідно з Сімейним кодексом України, шлюб є офіційно зареєстрованим союзом між чоловіком і жінкою. Після реєстрації шлюбу обидва члени подружжя мають однакові права та обов’язки, а майно, придбане за час спільного життя, вважається спільною власністю і належить обом у рівних частках.

закон нотаруіс спадок майно заповіт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:15 Нікопольщина зазнала обстрілів — пошкоджені будинки та авто

08:14 Поблизу Іспанії затонув російський балкер з цінним вантажем

08:02 На Полтавщині чоловік купив фейкову довідку ВЛК — що вирішив суд

08:00 Війська РФ у Сирії — в ISW назвали, коли їх виведуть з країни

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Держдопомога у 2025 році — українці отримають нові виплати

07:53 Uklon підбив підсумки року — як допоміг ЗСУ та возив пасажирів

07:50 Авторські неологізми — які слова вигадали українські письменники

07:50 Відмова від спадщини в Україні — кому перейде майно

07:45 Ізраїль офіційно підтвердив причетність до вбивства лідера ХАМАС

08:15 Нікопольщина зазнала обстрілів — пошкоджені будинки та авто

08:14 Поблизу Іспанії затонув російський балкер з цінним вантажем

08:02 На Полтавщині чоловік купив фейкову довідку ВЛК — що вирішив суд

08:00 Війська РФ у Сирії — в ISW назвали, коли їх виведуть з країни

08:00 Держдопомога у 2025 році — українці отримають нові виплати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:53 Uklon підбив підсумки року — як допоміг ЗСУ та возив пасажирів

07:50 Авторські неологізми — які слова вигадали українські письменники

07:50 Відмова від спадщини в Україні — кому перейде майно

07:45 Ізраїль офіційно підтвердив причетність до вбивства лідера ХАМАС

07:30 Які нові критерії бронювання працівників запровадило Мінцифри

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні