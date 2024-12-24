Що буде з майном, якщо відмовитись від спадщини

Дівчина підписує документ. Фото: Pexels

Спадщина містить все майно, права, зобов'язання та борги, які належали померлому. А тому інколи краще відмовитись від неї, щоб не мати зайвого головного болю від кредиторів покійного родича.

Про те, чи можна відмовитись від спадщини та кому в такому разі перейде майно, пояснили на сайті Білопільської районної державної адміністрації.

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Як відмовитись від спадщини в Україні

Українці, які бажають відмовитися від спадщини, повинні знати, що відмова стосується всього майна, а не лише його частини. Прийняття спадщини є правом, а не обов’язком людини. Заяву про відмову від спадщини можна:

подати нотаріусу особисто;

надіслати поштою з обов'язковим нотаріальним засвідченням підпису.

Відмова повинна бути подана протягом шести місяців. Відсутність заяви про прийняття спадщини не рівнозначне відмові, а призводить до втрати можливості її отримання.

Відповідно до статті 1273 Цивільного кодексу України, встановлюються спеціальні правила для відмови від спадщини осіб, які є малолітніми, неповнолітніми, недієздатними чи обмежено дієздатними. Зокрема:

Особи з обмеженою цивільною дієздатністю можуть відмовитися від спадщини лише за умови отримання дозволу від піклувальника та органу опіки й піклування.

Неповнолітні громадяни віком від 14 до 18 років мають право відмовитися від спадщини за згодою своїх батьків (усиновлювачів), піклувальника та органу опіки й піклування.

Для відмови від спадщини, що належить малолітній дитині, батьки (усиновлювачі) чи опікун повинні отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Ці правила спрямовані на захист інтересів осіб, які не можуть повною мірою самостійно приймати юридично рішення.

Кому переходить спадщина в разі відмови від її прийняття

Відмова від спадщини може бути як на користь іншої особи, так і без зазначення такої особи. Якщо спадкоємець за заповітом відмовляється від спадщини, його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом та ділиться між ними рівномірно, якщо тільки відмова не була зроблена на користь іншого спадкоємця або у випадку підпризначення іншої особи. Аналогічно, при відмові спадкоємця за законом, його частка передається іншим спадкоємцям цієї ж черги.

Якщо відмовився спадкоємець, на якого був покладений заповідальний відказ, це обов'язок переходить до тих спадкоємців, які прийняли спадщину, і ділиться між ними рівномірно. Водночас відмова від спадщини за заповітом не позбавляє права на спадкування за законом, якщо це не вказано в заяві.

Протягом терміну прийняття спадщини (6 місяців) особа, що відмовилася, може відкликати свою заяву та отримати спадщину. Після завершення цього терміну заяви про відмову більше не приймаються, і майно розподіляється між тими спадкоємцями, які прийняли спадщину.

Раніше ми писали, що приймаючи рішення щодо спадщини, варто враховувати, що разом із майном спадкоємцям передаються й зобов’язання померлого, включно з його боргами чи іншими обов’язками. У деяких ситуаціях відмова від спадщини може бути найкращим вибором.

Також ми розповідали, що згідно з Сімейним кодексом України, шлюб є офіційно зареєстрованим союзом між чоловіком і жінкою. Після реєстрації шлюбу обидва члени подружжя мають однакові права та обов’язки, а майно, придбане за час спільного життя, вважається спільною власністю і належить обом у рівних частках.