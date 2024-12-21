Спадщина з проблемами — чому інколи краще залишитись без майна

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Вирішуючи чи приймати спадщину, важливо пам’ятати, що разом з майном спадкоємці також отримують обов’язки, які належали родичу та залишились після його смерті. В таких випадках може бути доцільно відмовитись від майна.

Про те, коли від спадку краще відмовитись та як це зробити, пояснили на сайті Білопільської районної державної адміністрації.

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Чи можна відмовитись від спадщини в Україні

У більшості випадків спадщина складається з майна, банківських рахунків та інших активів без боргів. Але іноді спадщина може містити зобов’язання, які можуть перевищувати її цінність. У таких ситуаціях прийняття спадщини може бути невигідним.

Спадкоємці мають право повністю прийняти або повністю відмовитися від спадщини. Часткове прийняття чи відмова з умовами або застереженнями не допускаються. Якщо особа вирішує відмовитися, це стосується всього майна спадкодавця.

Заява про прийняття або відмову від спадщини подається протягом 6 місяців із дня смерті спадкодавця. Вона може бути подана особисто нотаріусу або надіслана поштою із нотаріально посвідченим підписом. У сільській місцевості заява подається посадовій особі місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини вчасно, це не означає автоматичної відмови, але він втрачає право на спадщину.

Як відмовитись від спадку

Більшість громадян України можуть відмовитись від спадщини подавши відповідну заяву. Однак для деяких категорій осіб, згідно зі статтею 1273 Цивільного кодексу України, діють особливі умови:

Малолітні діти (до 14 років) — лише за згодою органу опіки. Неповнолітні діти (14–18 років) роблять це за згодою батьків, піклувальника та органу опіки. Особи з обмеженою дієздатністю можуть відмовитися від спадщини за згодою піклувальника та органу опіки.

Якщо спадкоємець за заповітом відмовляється, його частка розподіляється між іншими спадкоємцями за заповітом або передається конкретній особі, на користь якої він відмовився. У разі відмови спадкоємця за законом, його частка переходить до інших спадкоємців тієї ж черги.

Спадкоємець може відкликати заяву про відмову від спадщини протягом 6 місяців. Після закінчення цього строку спадщина розподіляється між тими, хто її прийняв.

Як бачимо, прийняття спадщини — це право, а не обов'язок людини. Перш ніж іти на цей крок варто все добре обдумати та дослідити, а за потреби звернутись по консультацію до юристів.

Раніше ми писали, що не всі знають, що існують активи, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця і не можуть бути передані спадкоємцям. Тому перед тим, як прийняти спадщину, важливо уважно проаналізувати всі деталі, щоб уникнути небажаних наслідків.

Також ми розповідали, що протягом життя українці часто накопичують значні активи, які після їхньої смерті зазвичай успадковують діти або іншим близьким родичам. Однак інколи у людини немає нащадків і тоді не зрозуміло, що ж робити з її майном.