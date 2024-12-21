Наследие с проблемами — почему иногда лучше остаться без имущества

Люди изучают документ. Фото: Pexels

Решая принять наследство, важно помнить, что вместе с имуществом наследники также получают обязанности, принадлежавшие родственнику и оставшиеся после его смерти. В таких случаях может быть целесообразно отказаться от имущества.

О том, когда от наследства лучше отказаться и как это сделать, объяснили на сайте Белопольской районной государственной администрации.

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Можно ли отказаться от наследия в Украине

В большинстве случаев наследство состоит из имущества, банковских счетов и других активов без долгов. Но иногда наследие может содержать обязательства, которые могут превышать его ценность. В таких ситуациях принятие наследства может оказаться невыгодным.

Наследники вправе полностью принять или полностью отказаться от наследства. Частичное принятие или отказ с условиями или оговорками не допускаются. Если лицо решает отказаться, это касается всего имущества наследодателя.

Заявление о принятии или отказе от наследства подается в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Она может быть подана лично нотариусу или отправлена по почте с нотариально удостоверенной подписью. В сельской местности заявление подается должностному лицу местного самоуправления по месту открытия наследства.

Если наследник не подал заявление о принятии наследства вовремя, это не означает автоматического отказа, но он лишается права на наследство.

Как отказаться от наследства

Большинство граждан Украины могут отказаться от наследства, подав соответствующее заявление. Однако для некоторых категорий лиц, согласно статье 1273 Гражданского кодекса Украины, действуют особые условия:

Малолетние дети (до 14 лет) — только с согласия органа опеки. Несовершеннолетние дети (14–18 лет) делают это с согласия родителей, попечителя и органа опеки. Лица с ограниченной дееспособностью могут отказаться от наследства с согласия попечителя и органа опеки.

Если наследник по завещанию отказывается, его доля распределяется между другими наследниками по завещанию или передается конкретному лицу, в пользу которого он отказался. В случае отказа наследника по закону его доля переходит к другим наследникам той же очереди.

Наследник может отозвать заявление об отказе от наследства в течение 6 месяцев. По истечении этого срока наследство распределяется между теми, кто его принял.

Как видим, принятие наследства — это право, а не обязанность человека. Прежде чем идти на этот шаг, следует все хорошо обдумать и исследовать, а при необходимости обратиться за консультацией к юристам.

Ранее мы писали, что не все знают, что существуют активы, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя и не могут быть переданы наследникам. Поэтому, прежде чем принять наследство, важно внимательно проанализировать все детали, чтобы избежать нежелательных последствий.

Также мы рассказывали, что на протяжении жизни украинцы часто накапливают значительные активы, которые после их смерти наследуют дети или другим близким родственникам. Однако иногда у человека нет потомков и тогда не понятно, что же делать с его имуществом.