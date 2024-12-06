Що заборонено передавати у спадок в Україні

Людина ставить печатку на документ. Фото: Pixabay

Багато хто не знає, але разом зі спадком людина може отримати борги свого загиблого родича. При цьому певні активи неподільно пов'язані з особою спадкодавця та не можуть бути передані нащадкам. Тож перед прийняттям спадщини варто все ретельно вивчити та порахувати, аби не залишитись ні з чим.

Про те, що не переходить у спадок дітям та іншим родичам померлого, зазначається у статті 1219 Цивільного кодексу України.

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Що заборонено передавати у спадок

Спадкування — це процес передачі прав та обов’язків від померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). Цей процес регулюється Шостою книгою Цивільного кодексу України.

До спадщини входять всі права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент його смерті (відкриття спадщини) і не припинилися через її настання. Однак не підлягають спадкуванню ті права та обов’язки, які тісно пов’язані з особистістю спадкодавця.

Це означає, що деякі особисті права та компенсації не можуть бути передані іншим особам через спадщину. До таких активів та зобов'язань належать:

Особисті немайнові права, зокрема честь, гідність, особисту недоторканність та інші, які не підлягають відчуженню. Права та обов’язки особи як кредитора чи боржника, викладені в статті 608 цього Цивільного кодексу. Право на аліменти, пенсії, соціальну допомогу та інші виплати, що надаються для підтримки спадкодавця за його життя. Членство у громадських організаціях та участь у товариствах, до яких належав спадкодавець. Право на компенсацію за шкоду здоров'ю, заподіяну травмами або іншими пошкодженнями. Ці компенсації мають особистий характер і не можуть бути успадковані.

Чи можна отримати борги разом зі спадщиною

Спадкування — це не лише майно та цінності. Разом з грошима та статками людина може отримати боргові зобов'язання спадкодавця, з якими доведеться розрахуватись в межах вартості отриманого майна. До таких зобов'язань відносяться:

Зобов'язання за договорами оренди з правом викупу, укладеними спадкодавцем. Штрафи, пені, що були накладені судом за життя спадкодавця, які спадкоємці повинні сплатити. Борги за цивільноправовими договорами та витрати на утримання і лікування спадкодавця, що були понесені протягом останніх трьох років його життя.

Також важливо зазначити, що неотримані соціальні виплати, як-от зарплата, пенсії, стипендії, аліменти та допомога з тимчасової непрацездатності, які належали спадкодавцю, передаються його родичам або додаються до спадкової маси, якщо такої рідні не має.

Раніше ми писали, що суперечки довкола спадщини можуть зруйнувати відносини навіть між найближчими родичами. Саме тому варто знати, як поділити майно між спадкоємцями так, щоб потім вони не звертались до суду.

Також ми розповідали, що не всі громадяни України складають за життя заповіт. Якщо такий документ відсутній, спадкування відбувається за законом в порядку певної черговості.