Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів arrow

Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

6 грудня 2024 06:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Що заборонено передавати у спадок в Україні
Людина ставить печатку на документ. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Багато хто не знає, але разом зі спадком людина може отримати борги свого загиблого родича. При цьому певні активи неподільно пов'язані з особою спадкодавця та не можуть бути передані нащадкам. Тож перед прийняттям спадщини варто все ретельно вивчити та порахувати, аби не залишитись ні з чим.

Про те, що не переходить у спадок дітям та іншим родичам померлого, зазначається у статті 1219 Цивільного кодексу України.

Читайте також:

Що заборонено передавати у спадок

Спадкування — це процес передачі прав та обов’язків від померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). Цей процес регулюється Шостою книгою Цивільного кодексу України.

До спадщини входять всі права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент його смерті (відкриття спадщини) і не припинилися через її настання. Однак не підлягають спадкуванню ті права та обов’язки, які тісно пов’язані з особистістю спадкодавця.

Це означає, що деякі особисті права та компенсації не можуть бути передані іншим особам через спадщину. До таких активів та зобов'язань належать:

  1. Особисті немайнові права, зокрема честь, гідність, особисту недоторканність та інші, які не підлягають відчуженню.
  2. Права та обов’язки особи як кредитора чи боржника, викладені в статті 608 цього Цивільного кодексу.
  3. Право на аліменти, пенсії, соціальну допомогу та інші виплати, що надаються для підтримки спадкодавця за його життя.
  4. Членство у громадських організаціях та участь у товариствах, до яких належав спадкодавець.
  5. Право на компенсацію за шкоду здоров'ю, заподіяну травмами або іншими пошкодженнями. Ці компенсації мають особистий характер і не можуть бути успадковані.

Чи можна отримати борги разом зі спадщиною

Спадкування — це не лише майно та цінності. Разом з грошима та статками людина може отримати боргові зобов'язання спадкодавця, з якими доведеться розрахуватись в межах вартості отриманого майна. До таких зобов'язань відносяться:

  1. Зобов'язання за договорами оренди з правом викупу, укладеними спадкодавцем.
  2. Штрафи, пені, що були накладені судом за життя спадкодавця, які спадкоємці повинні сплатити.
  3. Борги за цивільноправовими договорами та витрати на утримання і лікування спадкодавця, що були понесені протягом останніх трьох років його життя.

Також важливо зазначити, що неотримані соціальні виплати, як-от зарплата, пенсії, стипендії, аліменти та допомога з тимчасової непрацездатності, які належали спадкодавцю, передаються його родичам або додаються до спадкової маси, якщо такої рідні не має.

Раніше ми писали, що суперечки довкола спадщини можуть зруйнувати відносини навіть між найближчими родичами. Саме тому варто знати, як поділити майно між спадкоємцями так, щоб потім вони не звертались до суду.

Також ми розповідали, що не всі громадяни України складають за життя заповіт. Якщо такий документ відсутній, спадкування відбувається за законом в порядку певної черговості. 

закон активи спадок майно заповіт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят