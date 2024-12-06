Что запрещено передавать по наследству в Украине

Человек ставит печать на документе. Фото: Pixabay

Многие не знают, но вместе с наследством человек может получить долги своего погибшего родственника. При этом определенные активы безраздельно связаны с лицом наследодателя и не могут быть переданы потомкам. Поэтому перед принятием наследства следует все тщательно изучить и сосчитать, чтобы не остаться ни с чем.

О том, что не переходит по наследству детям и другим родственникам умершего, говорится в статье 1219 Гражданского кодекса Украины.

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Что запрещено передавать по наследству

Наследование — это процесс передачи прав и обязанностей от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Этот процесс регулируется Шестой книгой Гражданского кодекса Украины.

В наследство входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент его смерти (открытие наследства) и не прекратились из-за ее наступления. Однако не подлежат наследованию те права и обязанности, которые тесно связаны с личностью наследодателя.

Это означает, что некоторые личные права и компенсации не могут быть переданы другим лицам по наследству. К таким активам и обязательствам относятся:

Личные неимущественные права, в частности, честь, достоинство, личная неприкосновенность и другие, не подлежащие отчуждению. Права и обязанности лица кредитора или должника, изложенные в статье 608 настоящего Гражданского кодекса. Право на алименты, пенсии, социальную помощь и другие выплаты, предоставляемые для поддержки наследодателя в его жизни. Членство в общественных организациях и участие в обществах, к которым принадлежал наследодатель. Право на компенсацию за вред здоровью, причиненный травмами или другими повреждениями. Эти компенсации носят личный характер и не могут быть унаследованы.

Можно ли получить долги вместе с наследством

Наследование – это не только имущество и ценности. Вместе с деньгами и состоянием человек может получить долговые обязательства наследодателя, с которыми придется рассчитаться в пределах стоимости полученного имущества. К таким обязательствам относятся:

Обязательство по договорам аренды с правом выкупа, заключенным наследодателем. Штрафы, пени, наложенные судом при жизни наследодателя, которые наследники должны оплатить. Долги по гражданско-правовым договорам и расходы на содержание и лечение наследодателя, понесенные в течение последних трех лет его жизни.

Также важно отметить, что неполученные социальные выплаты, например зарплата, пенсии, стипендии, алименты и пособие по временной нетрудоспособности, принадлежавшие наследодателю, передаются его родственникам или прилагаются к наследственной массе, если такой родни не имеется.

Ранее мы писали, что ссоры вокруг наследства могут уничтожить отношения даже между ближайшими родственниками. Именно поэтому следует знать, как разделить имущество между наследниками так, чтобы потом они не обращались в суд.

Также мы рассказывали, что не все граждане Украины составляют за жизнь завещание. Если такой документ отсутствует, наследование производится по закону в порядке определенной очередности.