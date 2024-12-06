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Спадщина із сюрпризом — чи потрібно віддавати борги родича

6 грудня 2024 12:13
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Майно з боргами — чи повинні спадкоємці відповідати перед кредитором родича
Гаманець без грошей. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Ніхто не хоче опинитись в ситуації, коли після отримання спадку з'являються кредитори померлого родича та вимагають гроші. Однак це стандартна практика, яка передбачена чинним законодавством. Адже разом з майном спадкодавця нащадкам переходять обов'язки померлого.

Про те, чи потрібно віддавати борги померлого родича українцям, які отримали спадщину, визначено ст. 1282 Цивільного Кодексу України.

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Що переходить у спадок разом з майном

Законодавством України передбачено, що громадяни можуть як прийняти спадщину, так і відмовитись від неї. У разі прийняття спадщини до спадкоємця переходять всі права та обов’язки, що належали спадкодавцю.

Часткове прийняття спадщини, зокрема відмова від боргової частини, не допускається. Для вступу в спадщину необхідно беззастережно прийняти як права, так і обов’язки, що залишилися після смерті родича.

Чи потрібно віддавати борги спадкодавця

Приймаючи спадщину, спадкоємці несуть відповідальність за борги спадкодавця, але лише в межах вартості отриманого майна. Кредитори не можуть вимагати погашення боргу з власних коштів спадкоємців. 

Згідно зі статтею 1282 Цивільного кодексу України, кожен спадкоємець повинен виконати вимоги кредитора у межах своєї частки спадщини. Вимоги кредиторів зазвичай задовольняються шляхом одноразового платежу, якщо між спадкоємцями та кредитором не досягнута інша угода. 

Якщо людина відмовляється від платежу, кредитор має право звернутися до суду з позовом, щоб стягнути борг з майна, переданого спадкоємцям. Якщо борг перевищує вартість спадкового майна, інша частина зобов’язання припиняється.

Спадкоємці також мають право відмовитися від прийняття спадщини. У такому випадку вони не відповідатимуть за борги, але не отримають спадкове майно.

Також варто враховувати, що коли людина не проживала разом зі спадкодавцем, вона може просто не подати заяву про прийняття спадщини, що вважатиметься відмовою. Якщо ж вони жили разом, спадкоємець повинен подати заяву про відмову від спадщини, оскільки в іншому випадку вважатиметься, що він її прийняв.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що поділ спадщини — це складний процес, в якому не так легко розібратись. Хоча воля спадкодавця має велике значення, законодавство передбачає низку механізмів для захисту інтересів деяких категорій громадян.

Також ми розповідали, що деякі активи мають тісний зв'язок з особою спадкодавця і не можуть бути передані спадкоємцям. При цьому від отримання боргів свого родича ніхто не застрахований.

закон активи борги спадок майно

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