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Спадщина для дітей — чи можуть неповнолітні отримати майно

18 листопада 2024 10:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадщина для неповнолітніх дітей — як отримати та які документи потрібні
Дитина закриває очі руками. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Поділ спадщини — це складний процес, який має свої особливості. Хоча воля спадкодавця відіграє важливу роль, законодавством передбачена низка інструментів, які захищають права найбільш уразливих членів родини.

Про те, чи можуть отримати спадщину неповнолітні діти, пояснили на офіційному вебсайті Новоушицької селищної ради.

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Чи можуть неповнолітні отримати спадок

Спадкування — це перехід прав та обов'язків померлої особи до її спадкоємців. Цивільним кодексом України передбачено, що малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця мають право на обов’язкову частку спадщини. Незалежно від положень заповіту, вони успадковують половину тієї частки, яку належала б їм за законом. 

Дитина має право на спадщину навіть до народження, оскільки спадкоємцями вважаються особи, які були живі на момент відкриття спадщини, а також діти, зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після його смерті. При цьому немає значення — були вони народжені в офіційному шлюбі чи ні.

Як дитині отримати спадщину

Спадщина може бути прийнята одним із трьох способів:

  1. Фактичне прийняття: якщо спадкоємець фактично проживав із померлим на момент його смерті, він фактично приймає спадщину.
  2. Заява до нотаріуса: особи, які не жили зі спадкодавцем, але бажають успадкувати майно, мають звернутися з відповідною заявою.
  3. Автоматичне прийняття: діти до 18 років автоматично отримують спадщину в силу прямого припису закону.

Для оформлення спадщини на ім’я неповнолітньої особи необхідно надати такі документи:

  • акт оцінки майна;
  • свідоцтво про смерть спадкодавця;
  • заяву про видачу свідоцтва на право на спадщину;
  • документи, що засвідчують право на спадкове майно;
  • свідоцтво про народження дитини та її паспорт (з 14 років);
  • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
  • рішення суду про поновлення строків для прийняття спадщини, якщо шестимісячний строк було пропущено з поважних причин;
  • документи, які підтверджують місце відкриття спадщини (наприклад, довідку з адресного бюро або запис про реєстрацію в будинковій книзі);
  • заповіт, якщо спадщина переходить за його умовами, або документи, які підтверджують чергу спадкування за законом (свідоцтва, судові рішення тощо).

Оскільки разом з майном можна отримати борги спадкодавця, законом передбачено механізм захисту дітей від подібних зобов'язань:

  1. Неповнолітні (14-18 років) можуть відмовитися від спадщини лише за згодою батьків, усиновлювачів або органів опіки.
  2. Малолітні діти можуть відмовитися від спадщини через дії законних представників, але виключно за дозволом органів опіки.

Заява про прийняття чи відмову від спадщини може бути відкликана протягом установленого строку, і для цього не потрібно вказувати причину.

Раніше ми писали, що разом з майном спадкоємці можуть отримати борги померлого родича. В таких випадках потрібно все прорахувати, адже, можливо, від спадщини краще відмовитись.

Також ми розповідали, що діти мають першочергове право на майно своїх батьків. Однак мало хто знає, як ділиться спадщина між нащадками від різних шлюбів.

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