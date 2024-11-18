Наследие для несовершеннолетних детей — как получить и какие документы нужны

Ребенок закрывает глаза руками. Фото: Pexels

Разделение наследия — это сложный процесс, который имеет свои особенности. Хотя воля наследодателя играет немаловажную роль, законодательством предусмотрен ряд инструментов, защищающих права наиболее уязвимых членов семьи.

О том, могут ли получить наследство несовершеннолетние дети, пояснили на официальном веб-сайте Новоушицкого поселкового совета.

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Могут ли несовершеннолетние получить наследство

Наследование — это переход прав и обязанностей умершего к его наследникам. Гражданским кодексом Украины предусмотрено, что малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю наследства. Независимо от положений завещания, они наследуют половину той части, которая принадлежала бы им по закону.

Ребенок имеет право на наследство даже до рождения, поскольку наследниками считаются лица, живущие на момент открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после его смерти. При этом неважно — были они рождены в официальном браке или нет.

Как ребенку получить наследство

Наследство может быть принято одним из трех способов:

Фактическое принятие: если наследник фактически проживал с умершим к моменту его смерти, он фактически принимает наследство. Заявление к нотариусу: лица, не жившие с наследодателем, но желающие наследовать имущество, должны обратиться с соответствующим заявлением. Автоматическое принятие: дети до 18 лет автоматически получают наследство в силу прямого предписания закона.

Для оформления наследства на имя несовершеннолетнего лица необходимо предоставить следующие документы:

акт оценки имущества;

свидетельство о смерти наследодателя;

заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;

документы, удостоверяющие право на наследственное имущество;

свидетельство о рождении ребенка и его паспорт (с 14 лет);

справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

решение суда о возобновлении сроков для принятия наследства, если шестимесячный срок был пропущен по уважительным причинам;

документы, подтверждающие место открытия наследства (например справку из адресного бюро или запись о регистрации в домовой книге);

завещание, если наследство переходит по его условиям или документы, подтверждающие очередь наследования по закону (свидетельства, судебные решения и т.п.).

Поскольку вместе с имуществом можно получить долги наследодателя, законом предусмотрен механизм защиты детей от подобных обязательств:

Несовершеннолетние (14-18 лет) могут отказаться от наследства только с согласия родителей, усыновителей или органов опеки. Малолетние дети могут отказаться от наследства из-за действий законных представителей, но исключительно по разрешению органов опеки.

Заявление о принятии или отказе от наследства может быть отозвано в течение установленного срока, и для этого не нужно указывать причину.

Ранее мы писали, что вместе с имуществом наследники могут получить долги умершего родственника. В таких случаях нужно все просчитать, ведь возможно от наследства лучше отказаться.

Также мы рассказывали, что дети имеют первостепенное право на имущество своих родителей. Однако мало кто знает, как делится наследство между потомками разных браков.