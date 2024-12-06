Имущество с долгами — должны ли наследники отвечать перед кредитором родственника

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Никто не хочет оказаться в ситуации, когда после получения наследства появляются кредиторы умершего родственника и требуют денег. Однако это стандартная практика, предусмотренная действующим законодательством. Ведь вместе с имуществом наследодателя потомкам переходят обязанности умершего.

О том, нужно ли отдавать долги умершего родственника украинцам, получившим наследство, определено ст. 1282 Гражданского Кодекса Украины.

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Что переходит в наследство вместе с имуществом

Законодательством Украины предусмотрено, что граждане могут как принять наследство, так и отказаться от него. В случае принятия наследства к наследнику переходят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю.

Частичное принятие наследства, в том числе отказ от долговой части, не допускается. Для вступления по наследству необходимо безоговорочно принять как права, так и обязанности, оставшиеся после смерти родственника.

Нужно ли отдавать долги наследодателю

Принимая наследство, наследники несут ответственность за долги наследодателя, но только в пределах стоимости полученного имущества. Кредиторы не могут потребовать погашения долга из собственных средств наследников.

Согласно статье 1282 Гражданского кодекса Украины, каждый наследник должен выполнить требования кредитора в пределах своей доли наследства. Требования кредиторов обычно удовлетворяются путем единовременного платежа, если между наследниками и кредитором не достигнуто другое соглашение.

Если человек отказывается от платежа, кредитор вправе обратиться в суд с иском, чтобы взыскать долг с имущества, переданного наследникам. Если долг превосходит стоимость наследственного имущества, остальная часть обязательства прекращается.

Наследники также вправе отказаться от принятия наследства. В таком случае они не будут отвечать за долги, но не получат наследственное имущество.

Также следует учитывать, что когда человек не проживал вместе с наследодателем, он может просто не подать заявление о принятии наследства, и это считается отказом. Если они жили вместе, наследник должен подать заявление об отказе от наследства, поскольку в противном случае будет считаться, что он его принял.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что разделение наследия — это сложный процесс, в котором не так легко разобраться. Хотя воля наследодателя имеет большое значение, законодательство предусматривает ряд механизмов защиты интересов некоторых категорий граждан.

Также мы рассказывали, что некоторые активы имеют тесную связь с лицом наследодателя и не могут быть переданы наследникам. При этом от получения долгов своего родственника никто не застрахован.