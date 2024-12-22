Спільна власність у шлюбі — яке майно належить обом з подружжя

Пара отримує ключі від квартири. Фото: Pexels

Сімейний кодекс України визначає, що шлюб — це союз чоловіка й жінки, який офіційно реєструється в державних органах. Шлюб можливий лише за добровільної згоди обох, і ніхто не має права примушувати до його укладення. Після одруження подружжя отримує рівні права та обов’язки, а майно, придбане в період сумісного проживання, порівну належить обом з пари.

Про те, яке майно вважається сумісною власністю подружжя, пояснили у Єдиному Контакт-центрі судової влади України.

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Що належить до спільного майна подружжя

Майно, придбане під час шлюбу, належить обом з пари на правах спільної сумісної власності. І це незалежно від того, чи один із партнерів працював, чи, можливо, займався домашніми справами, доглядав за дітьми, навчався або не мав доходу через стан здоров’я.

Сімейний кодекс України чітко говорить: усе, що було придбане під час шлюбу, окрім особистих речей, визнається спільним. Це стосується навіть доходів отриманих будь-ким із подружжя:

пенсій;

стипендій;

заробітної плати;

інших грошових надходжень.

Майно, яке належало одному з партнерів та значно зросло у вартості через спільні зусилля або витрати другого з подружжя, суд також може визнати спільним. Наприклад, це стосується будинку, відремонтованого за спільний кошт, чи бізнесу, підтриманого працею обох.

Навіть якщо під час шлюбу придбано музичний інструмент, медичне обладнання чи іншу техніку для роботи одного з подружжя — це також спільна власність. Також, якщо один із подружжя уклав договір в інтересах сім’ї, всі отримані кошти, виграші чи гонорари автоматично стають спільним майном.

Як українці можуть розпорядитись спільним майном

Подружжя має рівні права на спільне майно. Але для укладення важливих договорів, які потребують нотаріального посвідчення або стосуються цінного майна, потрібна письмова згода іншого партнера. Якщо договір укладено в інтересах сім’ї, він автоматично створює обов’язки для обох.

Розірвання шлюбу не припиняє права спільної власності. Поділ такого майна можливий лише за згодою обох сторін або через суд. Договори про поділ нерухомості чи виділення часток обов’язково потрібно завіряти нотаріально.

Сімейний кодекс також передбачає права для тих, хто проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Майно, набуте під час такого партнерства, вважається спільним, якщо інше не прописано у письмовій угоді.

Що ще може бути цікаво українцям

Раніше ми писали, що в Україні майно, придбане в шлюбі, вважається спільною власністю подружжя. У разі розлучення часто виникають суперечки щодо його поділу.

Також ми розповідали, що протягом життя люди накопичують чимало особистого майна, яке після їх смерті зазвичай успадковують діти або родичі. Однак, в певних умовах, те що належало людині може забрати держава.