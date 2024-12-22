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Имущество супругов — что считается общей собственностью пары

22 декабря 2024 07:54
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Совместная собственность в браке — какое имущество принадлежит обоим супругам
Пара получает ключи от квартиры. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Семейный кодекс Украины определяет, что брак — это союз супругов, официально регистрируемый в государственных органах. Брак возможен только при добровольном согласии обоих, и никто не имеет права принуждать к его заключению. После женитьбы супруги получают равные права и обязанности, а имущество, приобретенное в период совместного проживания, поровну принадлежит обоим из пары.

О том, какое имущество считается совместной собственностью супругов, объяснили в Едином Контакт-центре судебной власти Украины.

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Что относится к общему имуществу супругов

Имущество, приобретенное во время брака, принадлежит обоим из пары на правах общей совместной собственности. И это независимо от того, работал ли один из партнеров, или, возможно, занимался домашними делами, ухаживал за детьми, учился или не имел дохода из-за состояния здоровья.

Семейный кодекс Украины четко говорит: все, что было приобретено во время брака, кроме личных вещей, признается общим. Это касается даже доходов полученных кем-либо из супругов:

  • пенсий;
  • стипендий;
  • заработной платы;
  • других денежных поступлений.

Имущество, принадлежавшее одному из партнеров и значительно возросшее в стоимости из-за совместных усилий или расходов второго супруга, суд также может признать общим. Например, это касается дома, отремонтированного за общие средства, или бизнеса, поддержанного трудом обоих.

Даже если во время брака приобретен музыкальный инструмент, медицинское оборудование или другая техника для работы одного из супругов — это также общая собственность. Также если один из супругов заключил договор в интересах семьи, все полученные средства, выигрыши или гонорары автоматически становятся общим имуществом.

Как украинцы могут распорядиться общим имуществом

Супруги имеют равные права на общее имущество. Но для заключения важных договоров, требующих нотариального удостоверения или касающихся ценного имущества, требуется письменное согласие другого партнера. Если договор заключен в интересах семьи, то он автоматически создает обязанности для обоих.

Разрыв брака не прекращает права общей собственности. Разделение такого имущества возможно только с согласия обеих сторон или через суд. Договоры о разделе недвижимости или выделении долей обязательно нужно заверять нотариально.

Семейный кодекс также предусматривает права для проживающих одной семьей без регистрации брака. Имущество, приобретенное в ходе такого партнерства, считается общим, если иное не прописано в письменном соглашении.

Что еще может быть интересно украинцам

Ранее мы писали, что в Украине имущество, приобретенное в браке, считается общей собственностью супругов. В случае развода часто возникают споры по поводу его разделения.

Также мы рассказывали, что в течение жизни люди накапливают много личного имущества, которое после их смерти обычно наследуют дети или родственники. Однако, в определенных условиях, принадлежащее человеку может забрать государство.

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