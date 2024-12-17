Скільки часу можна ділити майно при розлученні — терміни в Україні

Дівчина тримає обручку. Фото: Freepik

Згідно з Законодавством України, майно, яке було набуте під час шлюбу, є спільною власністю подружжя. Під час розлучення парі не завжди вдається досягти згоди, тож поділ активів можна зробити навіть після розірвання шлюбу. При цьому виникає питання, а скільки ж часу є у подружжя, щоб це зробити.

Про те, як довго може ділити майно колишнє подружжя, пояснили на сайті Повчанської громади.

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Яке майно можна поділити після розлучення

Часто після розлучення один із подружжя залишається жити у квартирі, яка була придбана під час шлюбу, та користується іншими спільно нажитими речами. Але з часом ситуація може змінитися, і виникає питання про поділ спільного майна.

Майно, яке було набуте за час шлюбу, належить обом подружжю, як зазначено в статті 60 Сімейного кодексу України. Але є винятки, коли майно не підлягає поділу. Це стосується:

майна, яке один із подружжя мав до шлюбу;

майна, яке було приватизоване під час шлюбу;

подарунків чи спадщини, отриманих під час шлюбу;

майна, купленого за особисті гроші одного з подружжя.

Скільки часу можна ділити майно після розірвання шлюбу

Після визначення, яке майно можна поділити, варто дотримуватись термінів позовної давності. Існує думка, що на поділ майна після розлучення дається три роки. Однак, відповідно до статті 68 Сімейного кодексу України, розірвання шлюбу не припиняє спільне право на майно, яке було набуте під час шлюбу.

Стаття 72 Сімейного кодексу України зазначає, що якщо шлюб не розірвано, позовна давність на поділ майна не застосовується. Після розірвання шлюбу позовна давність становить три роки й починається з того моменту, коли одна зі сторін дізналась або могла дізнатися про порушення своїх прав.

Отже, якщо після розлучення один з подружжя залишається жити в спільно придбаній квартирі, користується автомобілем або іншими речами, то вважається, що між подружжям є взаємна згода. Тільки коли буде встановлено факт, що одна сторона порушує права іншої, починається обчислення трирічного терміну для позову.

Раніше ми писали, що під час воєнного стану в Україні органи влади можуть застосовувати механізм примусового відчуження майна у його власників. Однак при цьому держава зобов'язана дотримуватися норм законодавства.

Також ми розповідали, що сервіс "розлучення під ключ" набуває все більшої популярності серед українців, особливо серед тих, хто не може брати участь у процесі особисто. Це зручне рішення для подружжя, яке перебуває за кордоном або з інших причин не може відвідувати суд.