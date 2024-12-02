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Як працює послуга розлучення "під ключ" і кому вона підходить

2 грудня 2024 10:01
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Розлучення "під ключ" — які послуги передбачає та кому підходить
Жінка знімає каблучку. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Розлучення "під ключ" стає все більш популярною послугою серед українців, особливо тих, хто не має можливості брати участь у процесі особисто. Це зручний варіант для подружжя, яке проживає за кордоном або в іншому місті. При цьому всі організаційні та юридичні питання, пов’язані з розірванням шлюбу, бере на себе адвокат.

Про те, що таке розлучення "під ключ" та як працює ця послуга, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке розлучення "під ключ"

Комплексна юридична підтримка передбачає повний супровід клієнта. Адвокат із сімейного права займається всім, починаючи від підготовки необхідних документів і закінчуючи отриманням ухвали суду. 

Замовити послугу можна з будь-якої точки світу, навіть не відвідуючи юридичну фірму особисто. Укласти договір з адвокатом також можна дистанційно, через Інтернет, що забезпечує економію часу та коштів. При цьому клієнт отримує:

  1. Економію часу: мінімальні строки вирішення справи.
  2. Юридичну точність: гарантію правильно оформлених документів.
  3. Зручність: не потрібно самостійно готувати документи або відвідувати судові засідання.
  4. Дистанційний доступ: послуга доступна навіть для тих, хто перебуває за межами України.
  5. Емоційний комфорт: адвокат виступає посередником та мінімізує ризик конфліктів між подружжям.

Кому підходить розлучення "під ключ" та як це працює

Для початку слід звернутися до адвоката за консультацією. Після аналізу вашої ситуації юрист підготує індивідуальний план дій та надішле електронний договір для підписання. Послугу розлучення "під ключ" часто обирають:

  • пари з маленькими дітьми;
  • подружжя, де одна сторона не згодна на розлучення;
  • військовослужбовці, люди за кордоном або жителі окупованих територій.

Вартість і строки виконання залежать від складності справи та обсягу необхідних послуг. Завдяки дистанційній роботі послугу можна отримати швидко та з будь-якої точки країни або навіть світу. При цьому можна бути впевненим в прозорості та безпеці процесу розірвання шлюбу.

Раніше ми писали, що не всі шлюби витримують випробування часом. Часто сімейне життя закінчується розлученням та конфліктами через поділ майна.

Також ми розповідали, що Верховна Рада схвалила закон, який посилює захист жертв домашнього насильства. Тепер українці можуть подавати на розлучення під час вагітності чи протягом року після народження дитини.

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