Развод "под ключ" — какие услуги предусматривает и кому подходит

Женщина снимает кольцо. Фото: Pexels

Развод "под ключ" становится все более популярной услугой среди украинцев, особенно тех, кто не имеет возможности участвовать в процессе лично. Это удобный вариант для супругов, проживающих за границей или в другом городе. При этом все организационные и юридические вопросы, связанные с расторжением брака, берет на себя адвокат.

О том, что такое развод "под ключ" и как работает эта услуга, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE.

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Что такое развод "под ключ"

Комплексная юридическая поддержка предполагает полное сопровождение клиента. Адвокат по семейному праву занимается всем, начиная с подготовки необходимых документов и заканчивая получением решения суда.

Заказать услугу можно из любой точки мира, даже не посещая юридическую фирму лично. Заключить договор с адвокатом также возможно дистанционно через Интернет, что обеспечивает экономию времени и средств. При этом клиент получает:

Экономию времени: минимальные сроки разрешения дела. Юридическая точность: гарантия правильно оформленных документов. Удобство: не нужно самостоятельно готовить документы или посещать судебные заседания. Дистанционный доступ: услуга доступна даже тем, кто находится за пределами Украины. Эмоциональный комфорт: адвокат выступает посредником и минимизирует риск конфликтов между супругами.

Кому подходит развод "под ключ" и как это работает

Для начала следует обратиться к адвокату за консультацией. После анализа ситуации юрист подготовит индивидуальный план действий и пришлет электронный договор для подписания. Услугу развода "под ключ" часто выбирают:

пары с маленькими детьми;

супруги, где одна сторона не согласна на развод;

военнослужащие, люди за границей или жители оккупированных территорий.

Стоимость и срок выполнения зависят от сложности дела и объема необходимых услуг. Благодаря дистанционной работе услугу можно получить быстро и из любой точки страны или даже мира. При этом можно быть уверенным в прозрачности и безопасности процесса расторжения брака.

Раньше мы писали, что не все браки выдерживают испытание временем. Часто семейная жизнь заканчивается разводом и конфликтами из-за раздела имущества.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла закон, усиливающий защиту жертв домашнего насилия. Теперь украинцы могут подавать на развод во время беременности или в течение года после рождения ребенка.