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Как долго можно делить имущество после расторжения брака — сроки

17 декабря 2024 14:20
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Сколько времени можно делить имущество при разводе — сроки в Украине
Девушка держит обручальное кольцо. Фото: Freepik
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Согласно Законодательству Украины, имущество, приобретенное во время брака, является общей собственностью супругов. Во время развода паре не всегда удается достичь согласия, поэтому разделение активов можно произвести даже после расторжения брака. При этом возникает вопрос, а сколько времени есть у супругов, чтобы это сделать.

О том, как долго могут делить имущество бывшие супруги, пояснили на сайте Повчанского общества.

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Какое имущество можно поделить после развода

Часто после развода один из супругов остается жить в квартире, приобретенной во время брака, и пользуется другими совместно нажитыми вещами. Но со временем ситуация может измениться, и возникает вопрос о разделе общего имущества.

Имущество, приобретенное за время брака, принадлежит обоим супругам, как указано в статье 60 Семейного кодекса Украины. Но есть исключения, когда имущество не подлежит разделу. Это касается:

  • имущества, которое один из супругов имел в брак;
  • имущества, приватизированного во время брака;
  • подарков или наследства, полученных во время брака;
  • имущества, купленного за личные деньги одного из супругов.

Сколько времени можно делить имущество после расторжения брака

После определения, какое имущество можно поделить, следует соблюдать сроки исковой давности. Существует мнение, что на раздел имущества после развода дается три года. Однако, согласно статье 68 Семейного кодекса Украины, расторжение брака не прекращает общее право на имущество, приобретенное во время брака.

Статья 72 Семейного кодекса Украины отмечает, что если брак не расторгнут, исковая давность на раздел имущества не применяется. После расторжения брака исковая давность составляет три года и начинается с того момента, когда одна из сторон узнала или могла узнать о нарушении своих прав.

Итак, если после развода один из супругов остается жить в совместно приобретенной квартире, пользуется автомобилем или другими вещами, то считается, что между супругами есть взаимное согласие. Только когда будет установлен факт, что одна сторона нарушает права другой, начинается исчисление трехлетнего срока для иска.

Ранее мы писали, что во время военного положения в Украине органы власти могут использовать механизм принудительного отчуждения имущества у его владельцев. Однако при этом государство обязано соблюдать нормы законодательства.

Также мы рассказывали, что сервис "развод под ключ" приобретает все большую популярность среди украинцев, особенно среди тех, кто не может участвовать в процессе лично. Это удобное решение для супругов, которые находятся за границей или по другим причинам не могут посещать суд.

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