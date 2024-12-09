Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни arrow

Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

9 грудня 2024 07:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Відчуження майна 2025 — у податковій пояснили правила
Підпис документів. Фото: Pixabay.com
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Під час воєнного стану в Україні представники влади можуть застосовувати процедуру примусового відчуження майна в його власників. Однак навіть під час війни держава має дотримуватися законодавства. 

Як відбувається відчуження майна у 2024 році розповіли у пресслужбі ДПС у Харківській області. 

Читайте також:

Відчуження майна — що треба знати

У податковій пояснили, що це процедура, під час якої платник податків позбавляється права володіти майном, яке йому належить. До переліку такого майна входять, наприклад, природні ресурси, які платник отримав в користування.

Як зазначають податківці, процедура відчуження майна відбувається відповідно до п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

При цьому у статті  41 Конституції України вказано, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності є в нятком. Процедуру застосують, якщо є суспільна користь, на підставі та в порядку, встановлених законом.

До того ж примусове відчуження майна відбувається за умови попереднього і повного відшкодування вартості та допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Також для примусового вилучення майна має бути відповідне рішення з боку військового командування. Документ може погодити: 

  • Генеральний штаб ЗСУ;
  • командування видів ЗСУ; 
  • об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань); головнокомандувача ЗСУ; 
  • Ради національної безпеки і оборони України.


Нагадаємо також, що українці можуть отримати майно у спадок або ж відмовитися від спадщини. Однак для вступу у спадщину потрібно виконати одну умову.

Також ми розповідали, що деякі активи мають тісний зв'язок з особою спадкодавця і не можуть бути передані спадкоємцям.

Податкова служба воєнний стан конфіскація війна в Україні майно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:05 Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

06:52 Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

06:40 Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

06:36 Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:21 2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

06:14 Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

06:10 У 2025-му правила виходу на пенсію зміняться — що треба знати

06:01 Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю — деталі

05:44 Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

07:05 Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

06:52 Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

06:40 Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

06:36 Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:21 2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

06:14 Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

06:10 У 2025-му правила виходу на пенсію зміняться — що треба знати

06:01 Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю — деталі

05:44 Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут