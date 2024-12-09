Відчуження майна 2025 — у податковій пояснили правила

Підпис документів. Фото: Pixabay.com

Під час воєнного стану в Україні представники влади можуть застосовувати процедуру примусового відчуження майна в його власників. Однак навіть під час війни держава має дотримуватися законодавства.

Як відбувається відчуження майна у 2024 році розповіли у пресслужбі ДПС у Харківській області.

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У податковій пояснили, що це процедура, під час якої платник податків позбавляється права володіти майном, яке йому належить. До переліку такого майна входять, наприклад, природні ресурси, які платник отримав в користування.

Як зазначають податківці, процедура відчуження майна відбувається відповідно до п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

При цьому у статті 41 Конституції України вказано, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності є в нятком. Процедуру застосують, якщо є суспільна користь, на підставі та в порядку, встановлених законом.

До того ж примусове відчуження майна відбувається за умови попереднього і повного відшкодування вартості та допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Також для примусового вилучення майна має бути відповідне рішення з боку військового командування. Документ може погодити:

Генеральний штаб ЗСУ;

командування видів ЗСУ;

об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань); головнокомандувача ЗСУ;

Ради національної безпеки і оборони України.



Нагадаємо також, що українці можуть отримати майно у спадок або ж відмовитися від спадщини. Однак для вступу у спадщину потрібно виконати одну умову.

Також ми розповідали, що деякі активи мають тісний зв'язок з особою спадкодавця і не можуть бути передані спадкоємцям.