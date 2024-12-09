Отчуждение имущества 2025 - в налоговой объяснили правила

Подпись документов. Фото: Pixabay.com

Во время военного положения в Украине представители власти могут использовать процедуру принудительного отчуждения имущества у его собственников. Однако даже во время войны государство должно соблюдать законодательство.

Как происходит отчуждение имущества в 2024 году, рассказали в пресс-службе ГНС в Харьковской области.

Читайте также:

Отчуждение имущества — что нужно знать

В налоговой объяснили, что это процедура, в ходе которой налогоплательщик лишается права владеть принадлежащим ему имуществом. В перечень такого имущества входят, например, природные ресурсы, полученные плательщиком в пользование.

Как отмечают налоговики, процедура отчуждения имущества проходит в соответствии с п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины.

При этом в статье 41 Конституции Украины указано, что принудительное отчуждение объектов права частной собственности является исключением. Процедурой воспользуются, если от этого будет общественная польза, на основании закона.

К тому же принудительное отчуждение имущества происходит при условии предварительного и полного возмещения стоимости и допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Также для принудительного изъятия имущества должно быть соответствующее решение со стороны военного командования. Документ может согласовать:

Генеральный штаб ВСУ;

командование видов ВСУ;

объединенное оперативное командование, управление оперативных командований, территориальные управления, командование военных соединений, частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований); главнокомандующего ВСУ;

Совет национальной безопасности и обороны Украины.



Напомним также, что украинцы могут получить имущество в наследство или отказаться от наследства. Однако для вступления в наследство нужно выполнить одно условие.

Также мы рассказывали, что некоторые активы имеют тесную связь с наследодателем и не могут быть переданы наследникам.