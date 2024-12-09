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Есть условия — как в Украине отчуждают имущество во время войны

9 декабря 2024 07:05
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Отчуждение имущества 2025 - в налоговой объяснили правила
Подпись документов. Фото: Pixabay.com
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Во время военного положения в Украине представители власти могут использовать процедуру принудительного отчуждения имущества у его собственников. Однако даже во время войны государство должно соблюдать законодательство.

Как происходит отчуждение имущества в 2024 году, рассказали в пресс-службе ГНС в Харьковской области.

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В налоговой объяснили, что это процедура, в ходе которой налогоплательщик лишается права владеть принадлежащим ему имуществом. В перечень такого имущества входят, например, природные ресурсы, полученные плательщиком в пользование.

Как отмечают налоговики, процедура отчуждения имущества проходит в соответствии с п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины.

При этом в статье 41 Конституции Украины указано, что принудительное отчуждение объектов права частной собственности является исключением. Процедурой воспользуются, если от этого будет общественная польза, на основании закона.

К тому же принудительное отчуждение имущества происходит при условии предварительного и полного возмещения стоимости и допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Также для принудительного изъятия имущества должно быть соответствующее решение со стороны военного командования. Документ может согласовать:

  • Генеральный штаб ВСУ;
  • командование видов ВСУ;
  • объединенное оперативное командование, управление оперативных командований, территориальные управления, командование военных соединений, частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований); главнокомандующего ВСУ;
  • Совет национальной безопасности и обороны Украины.


Напомним также, что украинцы могут получить имущество в наследство или отказаться от наследства. Однако для вступления в наследство нужно выполнить одно условие.

Также мы рассказывали, что некоторые активы имеют тесную связь с наследодателем и не могут быть переданы наследникам.

Налоговая служба военное положение конфискация война в Украине имущество

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