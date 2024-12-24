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Отказ от наследия в Украине — кому перейдет имущество

24 декабря 2024 07:50
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Что будет с имуществом, если отказаться от наследства
Девушка подписывает документ. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Наследие содержит все имущество, права, обязательства и долги, принадлежавшие умершему. Поэтому иногда лучше отказаться от него, чтобы не иметь лишней головной боли от кредиторов покойного родственника.

О том, можно ли отказаться от наследства и кому в таком случае перейдет имущество, пояснили на сайте Белопольской районной государственной администрации.

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Как отказаться от наследия в Украине

Украинцы, желающие отказаться от наследства, должны знать, что отказ касается всего имущества, а не только его части. Принятие наследства это право, а не обязанность человека. Заявление об отказе от наследства можно:

  • подать нотариусу лично;
  • отправить по почте с обязательным нотариальным удостоверением подписи.

Отказ должен быть подан в течение шести месяцев. Отсутствие заявления о принятии наследства не равнозначно отказу, а приводит к утрате возможности его получения.

Согласно статье 1273 Гражданского кодекса Украины, устанавливаются специальные правила для отказа от наследства малолетних, несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. В частности:

  • Лица с ограниченной гражданской дееспособностью могут отказаться от наследства только при условии получения разрешения от попечителя и органа опеки и попечительства.
  • Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет имеют право отказаться от наследства с согласия своих родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства.
  • Для отказа от наследства, принадлежащего малолетнему ребенку, родители (усыновители) или опекун должны получить разрешение органа опеки и попечительства.

Эти правила направлены на защиту интересов лиц, которые не могут полностью принимать юридически решения.

Кому переходит наследство в случае отказа от его принятия

Отказ от наследства может быть как в пользу другого лица, так и без указания такого лица. Если наследник по завещанию отказывается от наследства, его доля переходит к другим наследникам по завещанию и делится между ними равномерно, если только отказ не был сделан в пользу другого наследника или в случае назначения другого лица. Аналогично, при отказе наследника по закону его доля передается другим наследникам этой же очереди.

Если отказался наследник, на которого был возложен завещательный отказ, это обязанность переходит к наследникам, которые приняли наследство, и делится между ними равномерно. В то же время, отказ от наследства по завещанию не лишает права на наследование по закону, если это не указано в заявлении.

В течение срока принятия наследства (6 месяцев) лицо, отказавшееся, может отозвать свое заявление и получить наследство. По истечении этого срока заявления об отказе больше не принимаются, и имущество распределяется между наследниками, которые приняли наследство.

Ранее мы писали, что принимая решения по наследству, следует учитывать, что вместе с имуществом наследникам передаются и обязательства умершего, включая его долги или другие обязанности. В некоторых ситуациях отказ от наследства может быть лучшим выбором.

Также мы рассказывали, что согласно Семейному кодексу Украины брак является официально зарегистрированным союзом между мужчиной и женщиной. После регистрации брака оба супруга имеют одинаковые права и обязанности, а имущество, приобретенное за время совместной жизни, считается общей собственностью и принадлежит обоим в равных долях.

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