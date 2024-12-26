Спадщина в Україні — як перевірити, чи залишилось майно після смерті родича

Людина отримує ключі. Фото: Pexels

В Україні майно у спадок можна отримати за законом або за заповітом. Кожен з цих способів має свої нюанси, в яких можна розібратись. Однак інколи українці просто не знають про наявність спадщини й можуть через це втратити майно.

Про те, як дізнатись про наявність спадщини в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Де шукати інформацію про спадщину

Відповідь на питання, хто може отримати спадок, можна знайти у Цивільному кодексі або у заповіті. Водночас визначити наявність заповіту може бути складно. Особи, які брали участь у складанні заповіту, не мають права розголошувати ні факт його існування, ні його зміст до початку спадкової справи.

Це стосується нотаріусів, свідків та інших осіб, які брали участь у підготовці документа. Дізнатися про заповіт можна тільки після того, як буде відкрито спадкову справу.

Якщо ви хочете дізнатися, чи є заповіт, і де він зберігається, варто звернутися до нотаріуса за місцем проживання померлого. Якщо заповіт не був складений, спадщину будуть отримувати родичі згідно з Цивільним кодексом України.

У випадку, якщо заповіт все ж існує, але ви не зазначені в ньому, інформація про це стане доступною лише після початку спадкової процедури. Це може створити проблеми, якщо, наприклад, ви дізналися про смерть заповідача занадто пізно і пропустили строк для оформлення спадщини. Якщо заповіт відсутній, майно успадковують:

діти;

батьки;

подружжя;

брати та сестри;

дідусі, бабусі й так далі.

Проте часто родичі можуть приховувати інформацію про смерть або наявність майна, намагаючись отримати більший "шматок" спадщини. У таких випадках можна спробувати відновити термін для оформлення спадщини через суд.

Як дізнатись чи можете ви отримати спадок

Щоб не пропустити важливі моменти, підтримуйте зв'язки з родичами. Це найкращий спосіб дізнатись про відкриття спадкової справи. Також можна звернутись до нотаріуса, подавши заяву про спадщину. Для цього потрібно мати документи, що підтверджують ваші родинні зв'язки та свідоцтво про смерть спадкодавця.

Заповіт не реєструється в реєстрі, а інформація про нього є конфіденційною до початку спадкової справи. Тому для пошуку документа можна звертатися до нотаріусів або управління юстиції. Не забувайте, що на це є лише шість місяців після смерті заповідача. Якщо термін для оформлення спадщини пропущений, ви можете звернутися до суду для його відновлення.

Раніше ми писали, що спадщина містить все майно, права, зобов'язання та борги, які залишаються після смерті особи. Іноді найкращим варіантом може бути відмова від спадщини, щоб уникнути проблем із боргами померлого родича.

Також ми розповідали, що одним з ефективних способів захистити свої інтереси при одруженні є підписання шлюбного договору. Однак виникає питання, як розподіляти майно, якщо подружжя не уклало такого контракту.