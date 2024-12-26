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Имущество родственников — как узнать, оставили ли вам наследство

26 декабря 2024 07:53
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследие в Украине — как проверить, осталось ли имущество после смерти родственника
Человек получает ключи. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине имущество в наследство можно получить по закону или по завещанию. У каждого из этих способов есть свои нюансы, в которых можно разобраться. Однако иногда украинцы просто не знают о наличии наследства и могут из-за этого потерять имущество.

О том, как узнать наличие наследия в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Где искать информацию о наследии

Ответ на вопрос, кто может получить наследство, можно найти в Гражданском кодексе или завещании. В то же время, определить наличие завещания может быть сложно. Лица, участвовавшие в составлении завещания, не имеют права разглашать ни факт его существования, ни его содержание до начала наследственного дела.

Это касается нотариусов, свидетелей и других лиц, участвовавших в подготовке документа. Узнать о завещании можно только после открытия наследственного дела.

Если вы хотите узнать, есть ли завещание, и где оно хранится, следует обратиться к нотариусу по месту жительства умершего. Если завещание не было составлено, наследство будут получать родственники согласно Гражданскому кодексу Украины.

В случае, если завещание все же существует, но вы не указаны в нем, информация об этом станет доступна только после начала наследственной процедуры. Это может создать проблемы, если, например, вы узнали о смерти завещателя слишком поздно и упустили срок для оформления наследства. Если завещание отсутствует, имущество наследуют:

  • дети;
  • родители;
  • супруги;
  • братья и сестры;
  • дедушки, бабушки и так далее.

Однако часто родственники могут скрывать информацию о смерти или наличии имущества, пытаясь получить больший "кусок" наследства. В таких случаях можно попытаться восстановить срок оформления наследства через суд.

Как узнать можете ли вы получить наследство

Чтобы не упустить важные моменты, поддерживайте связи с родственниками. Это самый лучший способ узнать об открытии наследственного дела. Также можно обратиться к нотариусу, подав заявление о наследстве. Для этого нужно иметь документы, подтверждающие ваши родственные связи и свидетельство о смерти наследодателя.

Завещание не регистрируется в реестре, а информация о нем конфиденциальна до начала наследственного дела. Поэтому для поиска документа можно обращаться к нотариусам или управление юстиции. Не забывайте, что на это есть шесть месяцев после смерти завещателя. Если срок оформления наследства пропущен, вы можете обратиться в суд для его восстановления.

Ранее мы писали, что наследие содержит все имущество, права, обязательства и долги, остающиеся после смерти личности. Иногда лучшим вариантом может быть отказ от наследства во избежание проблем с долгами умершего родственника.

Также мы рассказывали, что одним из эффективных способов защитить свои интересы при вступлении в брак является подписание брачного договора. Однако возникает вопрос, как распределять имущество, если супруги не заключили такой контракт.

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