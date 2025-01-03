Наследование в Украине — может ли прописка стать преградой для получения имущества

Люди на визите к нотариусу. Фото: Pexels

Многие украинцы сталкиваются с вопросом наследства — процессом передачи имущества от умершего к наследникам. Часто из-за эмоций после потери близкого человека наследство оформляют с опозданием, что создает проблемы, если определенный законодательством срок уже истек.

О том, как на процесс принятия наследства влияет прописка, отмечается в ст. 1268 Гражданского кодекса Украины.

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Имеет ли значение прописка при наследовании имущества

В случае отсутствия завещания одним из важных факторов в таких случаях является регистрация места жительства (прописка). Если наследник не обратился к нотариусу в течение шести месяцев после смерти наследодателя, это может усложнить процесс.

Например, если родители умерли без завещания, а их дети были зарегистрированы по одному адресу с ними, жилье автоматически переходит по наследству. Но дети могут быть прописаны по другому адресу, тогда у них есть шесть месяцев, чтобы обратиться к нотариусу и подтвердить свои права. Если этот срок пропустить, придется договариваться с другими наследникам или обращаться в суд.

Наследники делятся на очереди. К первой относятся муж или жена, дети и родители умершего. Процесс оформления наследства осуществляют как государственные, так и частные нотариусы по месту открытия наследства. В него входят все имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент смерти.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине имущество может быть унаследовано как по завещанию, так и по закону. Оба варианта имеют свои особенности, с которыми стоит ознакомиться. Тем не менее, иногда люди даже не подозревают о наличии наследства, что может привести к потере имущества.

Также мы рассказывали, что наследство охватывает все имущество, права, обязательства и долги, которые остались от умершего. Поэтому иногда целесообразнее отказаться от наследства, чтобы избежать дополнительных проблем с долгами умершего родственника.