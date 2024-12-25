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Хто отримує право на житло після смерті власника

25 грудня 2024 19:24
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадкування нерухомості — хто отримає право на житло після смерті власника
Сім'я тримає ключі від квартири. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Процес спадкування нерухомості може зайняти чимало часу і вимагає певних зусиль. Спадкоємці можуть отримати право на майно двома способами: за заповітом або за законом. Для обох випадків потрібно подати подібний пакет документів, причому зробити це необхідно протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини.

Про те, хто отримає нерухомість після смерті власника, визначено главою 86 Цивільного кодексу України.

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Як можна успадкувати нерухомість в Україні

Якщо ви є спадкоємцем за заповітом, потрібно звернутися до нотаріуса за місцем останнього проживання заповідача та подати заяву про прийняття спадщини. Місце проживання можна підтвердити документами з ЖЕО, адресного бюро або військкомату. Якщо інформації про місце проживання немає, спадщину відкривають за адресою успадкованої нерухомості.

У випадку відсутності заповіту право на спадщину надається за законом. Існує черговість спадкоємців:

  1. Перша черга — діти, подружжя та батьки.
  2. Друга черга — брати, сестри, бабусі та дідусі.
  3. Третя черга — рідні дядьки та тітки.
  4. Четверта черга — особи, які проживали зі спадкодавцем не менше п’яти років.
  5. П’ята черга — інші родичі до шостого ступеня спорідненості та особи, що були на утриманні спадкодавця.

Щоб отримати спадщину, українцям потрібно підготувати пакет документів, який включає:

  1. Свідоцтво про смерть заповідача.
  2. Заповіт — при спадкуванні за заповітом.
  3. Правовстановлюючі документи на майно.
  4. Паспорт і реєстраційний номер платника податків спадкоємця.
  5. Документ, що підтверджує місце останнього проживання померлого.
  6. Документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження) — при спадкуванні за законом.

Варто зазначити, що нотаріуси не можуть приймати заяви від представників за довіреністю. Заяву про прийняття спадщини потрібно подавати особисто.

Як проходить оформлення успадкованої нерухомості

Після подачі заяви нотаріус відкриває спадкову справу і видає витяг про її реєстрацію. Ви маєте право проживати в успадкованій нерухомості з моменту відкриття справи, але право на продаж або дарування майна надається тільки після оформлення спадщини.

Через 6 місяців після відкриття спадщини вам видадуть свідоцтво про право на спадщину, після чого потрібно зареєструвати право власності в органах державної реєстрації нерухомості. Тільки після цього ви станете повноправним власником.

Раніше ми писали, що при ухваленні рішення щодо прийняття спадщини важливо враховувати, що разом з майном спадкоємці отримують і зобов’язання, які мав померлий родич. У таких ситуаціях відмова від спадщини може бути найкращим варіантом.

Також ми розповідали, що з 1 грудня 2024 року ставка військового збору збільшиться до 5% з 1,5%. Це правило буде застосовуватися до більшості угод з нерухомістю, зокрема при продажу об'єктів, які перебувають у власності менш ніж три роки. 

закон нерухомість спадок майно заповіт

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