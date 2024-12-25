Наследование недвижимости — кто получит право на жилье после смерти владельца

Семья держит ключи от квартиры. Фото: Pexels

Процесс наследования недвижимости может занять много времени и требует определенных усилий. Наследники могут получить право на имущество двумя способами: по завещанию или по закону. Для обоих случаев необходимо предоставить подобный пакет документов, причем сделать это необходимо в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

О том, кто получит недвижимость после смерти собственника, определено главой 86 Гражданского кодекса Украины.

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Если вы являетесь наследником по завещанию, нужно обратиться к нотариусу по месту последнего проживания завещателя и подать заявление о принятии наследства. Место жительства можно подтвердить документами из ЖЭО, адресного бюро или военкомата. Если информации о местожительстве нет, наследство открывают по адресу наследуемой недвижимости.

В случае отсутствия завещания право на наследство предоставляется по закону. Существует очередность наследников:

Первая очередь — дети, супруги и родители. Вторая очередь — братья, сестры, бабушки и дедушки. Третья очередь — родные дяди и тети. Четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем не менее пяти лет. Пятая очередь — другие родственники до шестой степени родства и лица, находившиеся на содержании наследодателя.

Чтобы получить наследство, украинцам нужно подготовить пакет документов, включающий:

Свидетельство о смерти завещателя. Завещание — при наследовании по завещанию. Правоустанавливающие документы на имущество. Паспорт и регистрационный номер налогоплательщика наследника. Документ, подтверждающий место последнего обитания умершего. Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении) — при наследовании по закону.

Следует отметить, что нотариусы не могут принимать заявления от представителей по доверенности. Заявление о принятии наследства следует подавать лично.

Как проходит оформление унаследованной недвижимости

После подачи заявления нотариус открывает наследственное дело и выдает выписку о его регистрации. Вы имеете право проживать в наследуемой недвижимости с момента открытия дела, но право на продажу или дарение имущества предоставляется только после оформления наследства.

Через 6 месяцев после открытия наследства вам выдадут свидетельство о праве на наследство, после чего необходимо зарегистрировать право собственности в органах государственной регистрации недвижимости. Только после этого вы станете полноправным владельцем.

Ранее мы писали, что при принятии решения о принятии наследства важно учитывать, что вместе с имуществом наследники получают и обязательства, которые умерший родственник. В таких ситуациях отказ от наследства может быть лучшим вариантом.

Также мы рассказывали, что с 1 декабря 2024 г. ставка военного сбора увеличится до 5% с 1,5%. Это правило будет применяться к большинству сделок с недвижимостью, в частности при продаже объектов, находящихся в собственности менее трех лет.