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Наследство в 2025 году — как узнать, оставили ли вам имущество

13 января 2025 06:33
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследство в 2025 году — как узнать, записали ли вас в завещание
Люди получают документ. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине наследство можно получить двумя способами: по закону или по завещанию. Оба варианта имеют свои особенности, но часто люди могут не знать о наличии наследства, что приводит к потере имущества.

О том, как узнать о наличии наследства в 2025 году, объяснила адвокат Нарбут Татьяна Николаевна в Facebook.

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Правила получения наследства прописаны в Гражданском кодексе Украины или определяются завещанием. Однако найти информацию о завещании может быть нелегко, поскольку участники его составления не имеют права разглашать ни факт существования документа, ни его содержание до момента открытия наследственного дела.

К таким лицам относятся нотариусы, свидетели и другие, кто был привлечен к процессу. Сведения о завещании становятся доступными только после начала наследственной процедуры.
Чтобы выяснить, составлялось ли завещание, и где оно хранится, следует обратиться к нотариусу по месту жительства умершего. В случае отсутствия завещания наследство переходит к родственникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Украины.

Если завещание существует, но вы в нем не указаны, узнать об этом можно только после открытия наследственного дела. Это может усложнить ситуацию, если вы узнаете о смерти завещателя слишком поздно и не успеете оформить наследство вовремя. При отсутствии завещания имущество получают:

  • дети;
  • родители;
  • муж или жена;
  • братья, сестры;
  • дедушки, бабушки и т.д.

Иногда родственники могут скрывать информацию о смерти наследодателя или имуществе, чтобы получить большую часть наследства. В таких случаях срок для оформления наследства можно восстановить через суд.

Как проверить, оставили ли вам наследство

Чтобы не пропустить важных деталей, поддерживайте связь с родственниками — это поможет узнать о начале наследственной процедуры. Также можно обратиться к нотариусу, подав заявление на принятие наследства. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные связи, и свидетельство о смерти наследодателя.

Завещание не регистрируется в открытых реестрах, а сведения о нем являются конфиденциальными до начала наследственного дела. Для поиска документа обращайтесь к нотариусам или органам юстиции. Помните, что оформить наследство можно только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, в отдельных случаях есть возможность обратиться в суд для его восстановления.

Ранее мы писали, что многие люди заранее обдумывают, как лучше распорядиться своим имуществом, чтобы упростить процедуру его передачи наследникам. Это помогает избежать длительного ожидания в шесть месяцев, необходимости сбора многочисленных документов и возможных судебных разбирательств по подтверждению права на наследство.

Также мы рассказывали, что передача имущества путем дарения регулируется положениями Гражданского кодекса Украины. По условиям договора дарения, имущество безвозмездно передается от дарителя к одаренному.

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