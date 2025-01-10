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Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

10 січня 2025 06:35
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Як оформити дарчу в Україні та скільки це коштує у 2025 році
Люди читають договір. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні право на власність нерухомості можна отримати не лише через купівлю або спадщину, а й через дарування. Це стосується різних видів майна, таких як квартири, будинки, гаражі та земельні ділянки.

Про те, скільки коштує оформити дарчу у 2025 році та що для цього потрібно, пояснили в консалтингової компанії "Парето".

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Як оформити дарчу у 2025 році

Дарування майна регулюється Цивільним кодексом України. За умовами договору дарування, майно передається від дарувальника до обдаровуваного безплатно. Процес може бути відкладений на певний час або статися негайно.

Дарувальник передає майно, яке йому належить за правом власності. Наприклад, орендовану нерухомість дарувати не можна. Щоб укласти договір дарування, власник має надати:

  1. Акт оцінки нерухомості.
  2. Паспорт та ідентифікаційний код.
  3. Довідку про зареєстрованих осіб у житловій площі.
  4. Документ, що підтверджує право власності на майно.
  5. Письмову згоду другого з подружжя, якщо нерухомість була набутого під час шлюбу.
  6. Дозвіл органу опіки, якщо обдаровуваному менше ніж 18 років або є неповнолітні особи, зареєстровані в об'єкті нерухомості.

Оформлення дарчої вимагає особистої присутності дарувальника та обдаровуваного. Після підписання угоди нотаріус видає витяг з реєстру прав на майно, і з цього моменту обдаровуваний стає новим власником.

Скільки коштує оформлення дарчої у 2025 році

Оформлення договору дарування у 2025 році обійдеться не менше ніж 8 000 грн, якщо обдарований є родичем першого чи другого ступеня споріднення. Якщо ж обдарований — іноземець або стороння особа, ціна буде значно вищою. До основних витрат належать:

  1. Оформлення дарчої — від 3 500 грн.
  2. Внесення договору до реєстру — близько 1 800 грн.
  3. Оцінка майна — від 2 500 грн.
  4. Державне мито — 1% від оцінювальної вартості майна.

Якщо майно передається далекому родичу або сторонній особі, до цієї вартості додається 5% податку та 5% військового збору. Для іноземців ставка податку становить 18%, плюс 5% військового збору.

Раніше ми писали, що для багатьох українців спадщина означає передачу майна від померлого родича, однак не завжди це лише цінності. Разом із власністю можуть передаватись і борги, а деякі права та обов'язки взагалі не підлягають спадкуванню. 

Також ми розповідали, що спадок включає майно, права, зобов'язання та борги, що належали померлому. Тож в деяких випадках краще відмовитись від нього, щоб уникнути неприємностей з кредиторами родича.

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