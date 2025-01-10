Как оформить дарственную в Украине и сколько это стоит в 2025 году

Люди читают договор. Фото: Pexels

В Украине право на собственность недвижимости можно получить не только через покупку или наследство, но и через дарение. Это касается различных видов имущества, таких как квартиры, дома, гаражи и земельные участки.

О том, сколько стоит оформить дарственную в 2025 году и что для этого нужно, объяснили в консалтинговой компании "Парето".

Читайте также:

Как оформить дарственную в 2025 году

Дарование имущества регулируется Гражданским кодексом Украины. По условиям договора дарения, имущество передается от дарителя к одаряемому бесплатно. Процесс может быть отложен на определенное время или произойти немедленно.

Даритель передает имущество, которое ему принадлежит по праву собственности. Например, арендованную недвижимость дарить нельзя. Чтобы заключить договор дарения, собственник должен предоставить:

Акт оценки недвижимости. Паспорт и идентификационный код. Справку о зарегистрированных лицах в жилой площади. Документ, подтверждающий право собственности на имущество. Письменное согласие второго супруга, если недвижимость была приобретенного во время брака. Разрешение органа опеки, если одариваемому меньше 18 лет или есть несовершеннолетние лица, зарегистрированные в объекте недвижимости.

Оформление дарственной требует личного присутствия дарителя и одаряемого. После подписания сделки нотариус выдает выписку из реестра прав на имущество, и с этого момента одаряемый становится новым собственником.

Сколько стоит оформление дарственной в 2025 году

Оформление договора дарения в 2025 году обойдется не менее чем в 8 000 грн, если одаряемый является родственником первой или второй степени родства. Если же одаряемый

— иностранец или постороннее лицо, цена будет значительно выше. К основным расходам относятся:

Оформление дарственной — от 3 500 грн. Внесение договора в реестр — около 1 800 грн. Оценка имущества — от 2 500 грн. Государственная пошлина — 1% от оценочной стоимости имущества.

Если имущество передается дальнему родственнику или постороннему лицу, к этой стоимости добавляется 5% налога и 5% военного сбора. Для иностранцев ставка налога составляет 18%, плюс 5% военного сбора.

Ранее мы писали, что для многих украинцев наследство означает передачу имущества от умершего родственника, однако не всегда это только ценности. Вместе с собственностью могут передаваться и долги, а некоторые права и обязанности вообще не подлежат наследованию.

Также мы рассказывали, что наследство включает имущество, права, обязательства и долги, принадлежавшие умершему. Поэтому в некоторых случаях лучше отказаться от него, чтобы избежать неприятностей с кредиторами родственника.