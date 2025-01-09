Спадок у 2025 році — які активи не переходять нащадкам

Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році
Для багатьох українців отримання спадщини — це передача майна та цінностей від спадкодавця, але варто пам’ятати, що разом із майном можна отримати й борги покійного родича. Окрім цього, деякі права та обов’язки взагалі не можуть передаватись у спадок. Тому перед тим, як погодитися на спадщину, варто детально проаналізувати всі деталі.
Про те, що не можна передавати у спадок у 2025 році, зазначається в Цивільному кодексі України.
Що в Україні заборонено передавати у спадок
Відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу України, є перелік прав і обов’язків, які не можна успадкувати, зокрема:
- Членство в організаціях чи товариствах: участь у них припиняється зі смертю особи.
- Право на компенсацію за шкоду здоров’ю: воно має особистий характер і не підлягає передачі.
- Борг або кредит, що припиняється зі смертю особи: це регулюється статтею 608 Цивільного кодексу.
- Особисті немайнові права: наприклад, честь, гідність або недоторканність, які є виключно індивідуальними.
- Право на аліменти, пенсії чи соціальну допомогу: ці виплати призначалися виключно для забезпечення померлого.
Хто може втратити право на спадщину у 2025 році
Окрім того, що деякі активи не можна передавати у спадок, є категорії осіб, які можуть бути позбавлені права на майно. Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, це:
- Подружжя, якщо шлюб визнано недійсним.
- Ті, хто перешкоджали складанню або зміні заповіту шляхом тиску чи обману.
- Спадкоємці, які відмовилися доглядати спадкодавця, коли той був у безпорадному стані.
- Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до моменту смерті спадкодавця.
- Особи, які свідомо позбавили життя або здійснили замах на спадкодавця або інших спадкоємців (за виключенням випадків, якщо спадкодавець залишив їх у заповіті).
Також суд може позбавити права на спадщину осіб, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця або претендують на обов’язкову частку у спадщині за неправомірних обставин.
Раніше ми писали, що одним із найефективніших способів захистити свої права при одруженні — це оформлення шлюбного контракту. Але що робити у випадку, якщо такий договір не був укладений і постає питання поділу спільного майна.
Також ми розповідали, що в Україні спадкове майно можна отримати на основі закону або заповіту. Проте бувають ситуації, коли громадяни навіть не здогадуються про наявність спадщини, що може призвести до втрати майна.
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