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Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

9 січня 2025 06:37
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадок у 2025 році — які активи не переходять нащадкам
Люди вивчають документ. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для багатьох українців отримання спадщини — це передача майна та цінностей від спадкодавця, але варто пам’ятати, що разом із майном можна отримати й борги покійного родича. Окрім цього, деякі права та обов’язки взагалі не можуть передаватись у спадок. Тому перед тим, як погодитися на спадщину, варто детально проаналізувати всі деталі.

Про те, що не можна передавати у спадок у 2025 році, зазначається в Цивільному кодексі України.

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Що в Україні заборонено передавати у спадок

Відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу України, є перелік прав і обов’язків, які не можна успадкувати, зокрема:

  1. Членство в організаціях чи товариствах: участь у них припиняється зі смертю особи.
  2. Право на компенсацію за шкоду здоров’ю: воно має особистий характер і не підлягає передачі.
  3. Борг або кредит, що припиняється зі смертю особи: це регулюється статтею 608 Цивільного кодексу.
  4. Особисті немайнові права: наприклад, честь, гідність або недоторканність, які є виключно індивідуальними.
  5. Право на аліменти, пенсії чи соціальну допомогу: ці виплати призначалися виключно для забезпечення померлого.

Хто може втратити право на спадщину у 2025 році

Окрім того, що деякі активи не можна передавати у спадок, є категорії осіб, які можуть бути позбавлені права на майно. Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, це:

  1. Подружжя, якщо шлюб визнано недійсним.
  2. Ті, хто перешкоджали складанню або зміні заповіту шляхом тиску чи обману.
  3. Спадкоємці, які відмовилися доглядати спадкодавця, коли той був у безпорадному стані.
  4. Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до моменту смерті спадкодавця.
  5. Особи, які свідомо позбавили життя або здійснили замах на спадкодавця або інших спадкоємців (за виключенням випадків, якщо спадкодавець залишив їх у заповіті).

Також суд може позбавити права на спадщину осіб, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця або претендують на обов’язкову частку у спадщині за неправомірних обставин.

Раніше ми писали, що одним із найефективніших способів захистити свої права при одруженні — це оформлення шлюбного контракту. Але що робити у випадку, якщо такий договір не був укладений і постає питання поділу спільного майна.

Також ми розповідали, що в Україні спадкове майно можна отримати на основі закону або заповіту. Проте бувають ситуації, коли громадяни навіть не здогадуються про наявність спадщини, що може призвести до втрати майна.

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