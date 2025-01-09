Наследство в 2025 году — какие активы не переходят потомкам

Люди изучают документ. Фото: Pexels

Для многих украинцев получение наследства — это передача имущества и ценностей от наследодателя, но стоит помнить, что вместе с имуществом можно получить и долги покойного родственника. Кроме этого, некоторые права и обязанности вообще не могут передаваться по наследству. Поэтому перед тем, как согласиться на наследство, стоит детально проанализировать все детали.

О том, что нельзя передавать в наследство в 2025 году, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

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Что в Украине запрещено передавать по наследству

В соответствии со статьей 1219 Гражданского кодекса Украины, есть перечень прав и обязанностей, которые нельзя унаследовать, в частности:

Членство в организациях или обществах: участие в них прекращается со смертью лица. Право на компенсацию за вред здоровью: оно имеет личный характер и не подлежит передаче. Долг или кредит, прекращающийся со смертью лица: это регулируется статьей 608 Гражданского кодекса. Личные неимущественные права: например, честь, достоинство или неприкосновенность, которые являются исключительно индивидуальными. Право на алименты, пенсии или социальную помощь: эти выплаты предназначались исключительно для обеспечения умершего.

Кто может потерять право на наследство в 2025 году

Кроме того, что некоторые активы нельзя передавать по наследству, есть категории лиц, которые могут быть лишены права на имущество. Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, это:

Супруги, если брак признан недействительным. Те, кто препятствовал составлению или изменению завещания путем давления или обмана. Наследники, отказавшиеся ухаживать за наследодателем, когда тот был в беспомощном состоянии. Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до момента смерти наследодателя. Лица, которые сознательно лишили жизни или совершили покушение на наследодателя или других наследников (за исключением случаев, если наследодатель оставил их в завещании).

Также суд может лишить права на наследство лиц, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя или претендуют на обязательную долю в наследстве при неправомерных обстоятельствах.

Ранее мы писали, что одним из самых эффективных способов защитить свои права при бракосочетании — это оформление брачного контракта. Но что делать в случае, если такой договор не был заключен и встает вопрос раздела общего имущества.

Также мы рассказывали, что в Украине наследственное имущество можно получить на основе закона или завещания. Однако бывают ситуации, когда граждане даже не догадываются о наличии наследства, что может привести к потере имущества.