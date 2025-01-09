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Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

9 января 2025 06:37
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследство в 2025 году — какие активы не переходят потомкам
Люди изучают документ. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для многих украинцев получение наследства — это передача имущества и ценностей от наследодателя, но стоит помнить, что вместе с имуществом можно получить и долги покойного родственника. Кроме этого, некоторые права и обязанности вообще не могут передаваться по наследству. Поэтому перед тем, как согласиться на наследство, стоит детально проанализировать все детали.

О том, что нельзя передавать в наследство в 2025 году, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

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Что в Украине запрещено передавать по наследству

В соответствии со статьей 1219 Гражданского кодекса Украины, есть перечень прав и обязанностей, которые нельзя унаследовать, в частности:

  1. Членство в организациях или обществах: участие в них прекращается со смертью лица.
  2. Право на компенсацию за вред здоровью: оно имеет личный характер и не подлежит передаче.
  3. Долг или кредит, прекращающийся со смертью лица: это регулируется статьей 608 Гражданского кодекса.
  4. Личные неимущественные права: например, честь, достоинство или неприкосновенность, которые являются исключительно индивидуальными.
  5. Право на алименты, пенсии или социальную помощь: эти выплаты предназначались исключительно для обеспечения умершего.

Кто может потерять право на наследство в 2025 году

Кроме того, что некоторые активы нельзя передавать по наследству, есть категории лиц, которые могут быть лишены права на имущество. Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, это:

  1. Супруги, если брак признан недействительным.
  2. Те, кто препятствовал составлению или изменению завещания путем давления или обмана.
  3. Наследники, отказавшиеся ухаживать за наследодателем, когда тот был в беспомощном состоянии.
  4. Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до момента смерти наследодателя.
  5. Лица, которые сознательно лишили жизни или совершили покушение на наследодателя или других наследников (за исключением случаев, если наследодатель оставил их в завещании).

Также суд может лишить права на наследство лиц, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя или претендуют на обязательную долю в наследстве при неправомерных обстоятельствах.

Ранее мы писали, что одним из самых эффективных способов защитить свои права при бракосочетании — это оформление брачного контракта. Но что делать в случае, если такой договор не был заключен и встает вопрос раздела общего имущества.

Также мы рассказывали, что в Украине наследственное имущество можно получить на основе закона или завещания. Однако бывают ситуации, когда граждане даже не догадываются о наличии наследства, что может привести к потере имущества.

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