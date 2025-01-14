Спадкові права в Україні — кого позбавлять майна у 2025 році

Люди спілкуються з адвокатом. Фото: Pexels

Діти спадкодавця автоматично входять до першої черги спадкоємців за законом. Якщо, наприклад, спадщину отримують кілька дітей, майно ділиться порівну. Однак є ситуації, коли розмір частки одного зі спадкоємців може бути змінено, або ж певну особу можуть повністю позбавити права на спадщину.

Про те, чому людину можуть позбавити права на спадщину у 2025 році, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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За що можуть позбавити права на спадщину

Спадкоємець, який не дбав про спадкодавця, який через вік чи хворобу потребував допомоги, може бути позбавленим права на майно за рішенням суду. Це стосується як батьків, так і повнолітніх дітей. При цьому враховують такі обставини:

Чи ухилявся спадкоємець від своїх зобов’язань свідомо. Чи виконував спадкоємець свої обов’язки перед спадкодавцем. Наскільки потрібною була допомога і чи були можливості її надати.

Якщо суд доведе неналежну поведінку спадкоємця, він може визнати його негідним, що призводить до втрати права на спадщину.

Через що ще можна втратити право на спадщину

В поясненні Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зазначається, що спадкоємця можуть позбавити права на майно в таких випадках:

Коли спадкоємець заважав спадкодавцю скласти чи змінити заповіт. Якщо особа навмисно позбавила життя спадкодавця чи інших спадкоємців. Якщо батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до відкриття спадщини, не можуть її отримати. Це також стосується осіб, які ухилялися від утримання спадкодавця. Якщо шлюб спадкодавця визнано недійсним, то його чоловік чи дружина не мають права на спадщину. Винятком є ситуація, коли одна зі сторін не знала про перешкоди до укладення шлюбу.

Ці підстави застосовуються до всіх спадкоємців, включно з тими, хто має право на обов’язкову частку, а також до осіб, яким було надано заповідальний відказ.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні отримати спадщину можна двома шляхами: відповідно до закону або через заповіт. Кожен із цих способів має свої специфічні нюанси, однак часто люди не знають про спадкове майно, що може стати причиною його втрати.

Також ми розповідали, що право власності на нерухомість в Україні можна набути не тільки шляхом купівлі чи спадщини, а й через договір дарування. У цьому випадку майно передається від дарувальника до обдарованого безоплатно.