Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українців можуть позбавити спадку у 2025 році — в чому причина arrow

Українців можуть позбавити спадку у 2025 році — в чому причина

14 січня 2025 06:35
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадкові права в Україні — кого позбавлять майна у 2025 році
Люди спілкуються з адвокатом. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Діти спадкодавця автоматично входять до першої черги спадкоємців за законом. Якщо, наприклад, спадщину отримують кілька дітей, майно ділиться порівну. Однак є ситуації, коли розмір частки одного зі спадкоємців може бути змінено, або ж певну особу можуть повністю позбавити права на спадщину.

Про те, чому людину можуть позбавити права на спадщину у 2025 році, пояснили на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

За що можуть позбавити права на спадщину

Спадкоємець, який не дбав про спадкодавця, який через вік чи хворобу потребував допомоги, може бути позбавленим права на майно за рішенням суду. Це стосується як батьків, так і повнолітніх дітей. При цьому враховують такі обставини: 

  1. Чи ухилявся спадкоємець від своїх зобов’язань свідомо.
  2. Чи виконував спадкоємець свої обов’язки перед спадкодавцем.
  3. Наскільки потрібною була допомога і чи були можливості її надати.

Якщо суд доведе неналежну поведінку спадкоємця, він може визнати його негідним, що призводить до втрати права на спадщину.

Через що ще можна втратити право на спадщину

В поясненні Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зазначається, що спадкоємця можуть позбавити права на майно в таких випадках:

  1. Коли спадкоємець заважав спадкодавцю скласти чи змінити заповіт.
  2. Якщо особа навмисно позбавила життя спадкодавця чи інших спадкоємців.
  3. Якщо батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до відкриття спадщини, не можуть її отримати. Це також стосується осіб, які ухилялися від утримання спадкодавця.
  4. Якщо шлюб спадкодавця визнано недійсним, то його чоловік чи дружина не мають права на спадщину. Винятком є ситуація, коли одна зі сторін не знала про перешкоди до укладення шлюбу.

Ці підстави застосовуються до всіх спадкоємців, включно з тими, хто має право на обов’язкову частку, а також до осіб, яким було надано заповідальний відказ.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні отримати спадщину можна двома шляхами: відповідно до закону або через заповіт. Кожен із цих способів має свої специфічні нюанси, однак часто люди не знають про спадкове майно, що може стати причиною його втрати.

Також ми розповідали, що право власності на нерухомість в Україні можна набути не тільки шляхом купівлі чи спадщини, а й через договір дарування. У цьому випадку майно передається від дарувальника до обдарованого безоплатно.

суд закон спадок майно заповіт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво