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Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — в чем причина

14 января 2025 06:35
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследственные права в Украине — кого лишат имущества в 2025 году
Люди общаются с адвокатом. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Дети наследодателя автоматически входят в первую очередь наследников по закону. Если, например, наследство получают несколько детей, имущество делится поровну. Однако есть ситуации, когда размер доли одного из наследников может быть изменен, или же определенное лицо могут полностью лишить права на наследство.

О том, почему человека могут лишить права на наследство в 2025 году, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

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За что могут лишить права на наследство

Если наследник не заботился о наследодателе, который в силу возраста или болезни нуждался в помощи, может быть лишен права на имущество по решению суда. Это касается как родителей, так и совершеннолетних детей. При этом учитывают следующие обстоятельства:

  1. Уклонялся ли наследник от своих обязательств сознательно.
  2. Выполнял ли наследник свои обязанности перед наследодателем.
  3. Насколько нужной была помощь и были ли возможности ее оказать.

Если суд докажет ненадлежащее поведение наследника, он может признать его недостойным, что приводит к потере права на наследство.

Из-за чего еще можно потерять право на наследство

В пояснении Восточного межрегионального управления Министерства юстиции отмечается, что наследника могут лишить права на имущество в следующих случаях:

  1. Когда наследник мешал наследодателю составить или изменить завещание.
  2. Если лицо намеренно лишило жизни наследодателя или других наследников.
  3. Если родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до открытия наследства, не могут его получить. Это также касается лиц, которые уклонялись от содержания наследодателя.
  4. Если брак наследодателя признан недействительным, то его супруг или супруга не имеют права на наследство. Исключением является ситуация, когда одна из сторон не знала о препятствиях к заключению брака.

Эти основания применяются ко всем наследникам, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также к лицам, которым был предоставлен завещательный отказ.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине получить наследство можно двумя путями: в соответствии с законом или через завещание. Каждый из этих способов имеет свои специфические нюансы, однако часто люди не знают о наследственном имуществе, что может стать причиной его потери.

Также мы рассказывали, что право собственности на недвижимость в Украине можно приобрести не только путем покупки или наследства, но и через договор дарения. В этом случае имущество передается от дарителя к одаренному безвозмездно.

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