Раздел наследства между детьми от разных браков — кто получит имущество

Женщины с детьми. Фото: Pexels

Дети являются основными претендентами на имущество родителей после их смерти. Стоит понимать, что вопрос наследства нередко становится причиной споров даже среди ближайших родственников. Что уж говорить о ситуациях, когда наследники - дети от разных браков.

Специалисты юридического блога по семейному праву "Family Law Help" объяснили, как именно происходит раздел имущества между детьми от разных браков.

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Имеют ли право на наследство дети от предыдущих браков

Для избежания конфликтов между родственниками рекомендуют оформлять завещание, которое определит порядок раздела имущества после смерти завещателя. Однако когда документ отсутствует, наследование происходит по закону. В первую очередь наследников входят:

дети;

родители;

муж или жена.

Все дети умершего имеют равные права на наследство, независимо от обстоятельств рождения: в браке, вне брака, усыновленные или рожденные после смерти отца (в течение 10 месяцев).

Дети от предыдущих браков также имеют право на долю наследства, даже если имущество зарегистрировано на вдову или вдовца. Однако это касается лишь активов, приобретенных в этом браке.

Кто имеет право на обязательную долю наследства

Закон защищает права уязвимых категорий наследников. Они имеют право на обязательную долю независимо от содержания завещания. К таким категориям относятся:

дети до 14 лет;

подростки 14-18 лет;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные вдовы/вдовцы;

неработоспособные родители.

Эти наследники получают половину от доли, которая причиталась бы им по закону. Если возникают споры, потомки могут обратиться в суд. В то же время любой из наследников может добровольно отказаться от наследства, подав соответствующее заявление нотариусу.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что в законодательстве Украины предусмотрено несколько способов получить наследство. Однако нужно знать о его существовании. Если вовремя не обратиться за получением наследства, украинцы могут потерять имущество.

Также мы рассказывали, что все имущество, приобретенное во время брака, считается общей собственностью супругов. Однако существуют активы, которые не подлежат разделу, при разводе.