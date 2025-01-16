Спадщина в Україні — що не можна передати дітям у 2025 році

Людина підписує документ. Фото: Freepik

Спадщина — це процес передачі прав і обов'язків від померлої особи (спадкодавця) до тих, хто має на це право. Спадкування може відбуватися за заповітом або за законом. Діти спадкодавця належать до першої черги претендентів на майно, але чи всі активи вони можуть отримати.

Про те, що не можна передати у спадок дітям у 2025 році, зазначається в статті 1219 Цивільного кодексу України.

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Що можна отримати у спадок

Спадкоємцями можуть бути як фізичні особи, що живі на момент відкриття спадщини, так і ті, хто були зачаті під час життя спадкодавця і народжені живими після його смерті.

До спадщини належать всі права та обов'язки, що були у спадкодавця на момент його смерті, якщо ці права не припинилися через його смерть. Сюди можуть входити, зокрема, майнові права, фінансові накопичення тощо. Однак існують активи, які не можна отримати шляхом спадкування.

Що не входить до складу спадщини

Згідно зі ст. 1219 Цивільного кодексу України, не можуть бути успадковані права та обов'язки, які безпосередньо пов'язані з особою спадкодавця. Серед них:

особисті немайнові права;

право на відшкодування шкоди, завданої травмами або іншими ушкодженнями здоров'я;

права та обов'язки як кредитора чи боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу;

права на отримання аліментів, пенсії, допомоги чи інших законодавчо визначених виплат.

Також не можна успадкувати право брати участь у товариствах та членство в громадських організацій, якщо інше не передбачено законом чи установчими документами.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що є люди, які заздалегідь планують, як найкраще розподілити своє майно, щоб полегшити процедуру його передачі спадкоємцям. Це дозволяє уникнути зайвої бюрократії та можливих суперечок в суді між претендентами на майно.

Також ми розповідали, що згідно з українським законодавством, усе майно, яке було набуте під час шлюбу, є спільною власністю подружжя. Це правило діє навіть у випадках, коли один із партнерів не мав доходу.